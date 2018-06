Richtig laut wurde es nur einmal am Fuße des Abfahrtshügels von Jeongseon. Nicht als die Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien ins Ziel fuhr. Auch nicht, als in einer Pause auf der Videoleinwand die Fans gesucht wurden, die am eifrigsten ihre Fahne in die Kamera hielten (der Preis ging an die Liechtensteiner, ihre Tina Weirather wurde Vierte). Richtig laut wurde es nur, als Lindsey Vonn 2.775 Meter weiter oben aus dem Starthäuschen sprang und sich auf den Weg machte zu ihrer letzten olympischen Abfahrt.

Genau 1:39,69 Minuten später war es ein wenig ruhiger. Vonn fuhr keine Bestzeit. Im Ziel warf sie den Kopf in den Nacken, zog die Schultern hoch und umarmte die Siegerin, die fast eine halbe Sekunde schneller ins Ziel gerast war. Vonn blieb am Ende nur die Bronzemedaille. Und dennoch schauten alle nur auf sie. Ein weiblicher Volunteer, qua Amt eigentlich zur Neutralität verpflichtet, hielt einen Zettel in die Luft: "Lindsay, I am proud of you".

Der Wintersport tut sich schwer, Stars hervorzubringen, die auch außerhalb der Pisten und Loipen ausreichend Strahlkraft entwickeln. Viele der kernigen, rotbäckigen, überaus erfolgreichen Schneesportler sind freundlich und nahbar, man würde mit einigen auch gerne mal eine Runde Schafkopf spielen. Aber die Gabe zur großen Inszenierung besitzen sie nicht. Wer erkennt Eric Frenzel auf der Straße?

Lindsey Vonn ist anders. Den Halfpipe-Entrepreneur Shaun White ausgenommen ist sie der einzige Superstar des Wintersports. Sie war mit Tiger Woods und einem ehemaligen Footballer liiert, posierte im Bikini auf Magazincovern und spielte Tennis mit Roger Federer. Am Valentinstag suchte sie via Twitter ein lonely heart und bekam rund 6.000 Antworten. Zu ihrer ersten Pressekonferenz in Pyeongchang brachte sie Lucy mit, ihren Cavalier-King-Charles-Spaniel.



Sie verletzte sich an der Champagnerflasche

Doch bald wird der Rummel vorbei sein und der Wintersport nackter dastehen. Vonn ist 33 Jahre alt, sie ist die älteste Medaillengewinnerin in der Geschichte der Abfahrtsrennen. Ein bisschen weitermachen möchte sie noch, aber für Peking 2022 wird es wohl nicht mehr reichen. "Ich wünschte, ich könnte weitermachen, ich liebe, was ich tue. Aber mein Körper hält vier weitere Jahre wahrscheinlich nicht aus", sagte sie nach dem Rennen in eine TV-Kamera und die Tränen liefen ihr übers Make-up. "Ich werde Olympia vermissen."

Lindsay Vonn ist die beste Skifahrerin aller Zeiten. Das sieht nicht nur die Siegerin Goggia so ("Ich fühle mich geehrt, mit ihr Rennen fahren zu können.") Vonn gewann 81 Weltcup-Rennen, mehr als jede andere Frau zuvor. Um sich auch den Uralt-Rekord der Männer von Ingemar Stenmark aus den Achtzigern zu schnappen, fehlen nur noch sechs Siege. Die will sie noch. In ihrer besten Zeit fuhr niemand so aggressiv und wagemutig wie Vonn. Das brachte viele Triumphe und ebenso viele Schmerzen. Ihre Krankenakte durchzublättern, ist abendfüllend: ein gebrochenes Sprunggelenk, ein Schienbeinkopfbruch, gebrochene Finger, Gehirnerschütterungen, zwei Kreuzbandrisse, ein gebrochener rechter Oberarm. Einmal zerschnitt sie eine Sehne ihrer Hand, weil sie während einer Siegerehrung in eine Champagnerflasche griff, die jemand mit einem Ski geköpft hatte. Berufsrisiko für Skifahrer.