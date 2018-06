Was ist die größte deutsche Sensation dieser Spiele? Von vier auf Gold für Savchenko und Massot? Der seltene olympische Dreifachsieg der Kombinierer? Bobgold auf die Tausendstel genau eingefahren? Nein, es ist Eishockey. "Viele haben doch erwartet, dass über uns nur wieder gelächelt wird", sagt Yannic Seidenberg, ein alter Fahrensmann des Sports, derzeit Flügelstürmer in München. Und nun hat er mit seinen Mannschaftskameraden Historisches geschafft: Seit 1920, der olympischen Premiere der Sportart, kam ein deutsches Team nur zweimal unter die letzten Vier – 1932 in Lake Placid, 1976 in Innsbruck, beide Male gab es Bronze.



Man kann also durchaus sagen, dass Deutschland in diesem Sport bislang den olympischen Feldauffüller gegeben hat. Und nicht allzu viel deutete darauf hin, dass sich daran in Pyeongchang etwas ändern würde. Doch jetzt steht die Mannschaft im Halbfinale. Gegen Kanada, den Olympiasieger.

Klar, die besten Spieler der Welt sind alle nicht am Start, weil die US-amerikanische Liga NHL einfach weiterspielt und ihre Stars nicht nach Korea kommen können. Aber auch den Deutschen fehlen deshalb ihre Besten. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt und zwei äußerst knappen Siegen schlich sich das Team von Bundestrainer Marco Sturm ins Viertelfinale. Dort wartete schon wieder Schweden, der Silbermedaillengewinner von Sotschi, gegen den man erst vor fünf Tagen 0:1 verloren hatte. Eine Eishockeygroßmacht, die seit 1980 nie schlechter war als Fünfter und sechsmal Medaillen gewann, darunter zwei goldene.

Und so ging es auch los im Kwandong Hockey Centre. Die Arena liegt weit abseits des Olympic Parks auf dem Gelände einer katholischen Universität; hier finden die Spiele statt, die die Veranstalter nicht so wichtig finden – die Partien der Frauen zum Beispiel. Oder die mit deutscher Beteiligung. Nach zehn Minuten sieht es so aus, als würde der Spielverlauf diese Einschätzung bestätigen: Das Team in den schwarz-rot-goldenen Ringelstutzen rutscht von einer Verlegenheit in die andere, 13:4 lautet die Torschussstatistik, und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis aus den vielen Chancen auch schwedische Tore werden.

In gefühlt hundertundeinen Schuss geworfen

Doch aus dem Nichts entwickeln die Deutschen das, was sie selbst beim Spiel am Vorabend gegen die Schweiz haben vermissen lassen: Spielwitz und Torgefahr. Während gegen die Eidgenossen kein einziges Powerplay in Überzahl gelang, werden die Schweden nun eingeschnürt wie ein Rollschinken ins Netz. Und als wärs lediglich das Warm-up, schießen Marcel Noebels und Christian Ehrhoff den Puck noch vor der ersten Drittelpause in einer Minute wie selbstverständlich zweimal ins schwedische Tor.

Dabei hatten die Männer mit den drei blauen Kronen auf dem dottergelben Trikot wegen ihrer guten Vorrundenergebnisse schon zwei Tage lang im olympischen Dorf die Füße hochlegen und ausruhen dürfen, während die Deutschen in einer Zitterpartie gegen starke Schweizer sich in gefühlt hundertundeinen Schuss werfen mussten, um nach einem 1:1 im Qualifizierungsspiel wenigstens die Verlängerung zu erreichen. Die beendeten sie dann zum Glück mit einem Golden Goal nach wenigen Sekunden. Aber wo sie weniger als 24 Stunden später die Kraft finden für ein Spiel dieses mythischen Ausmaßes, weiß allein Wuldor, Thors Stiefsohn, Gott aller Winteraktivitäten.