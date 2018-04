Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea wird es erstmals Anlaufstellen für Opfer sexueller Belästigung geben. In vier sogenannten Beratungszentren könnten Athleten und Athletinnen medizinische und psychologische Hilfe erhalten, teilten die Organisatoren in Pyeongchang mit. Außerdem werde eine Rechtsberatung für Opfer angeboten, die Anzeige erstatten wollen.

"Wir müssen unsere Athleten schützen", sagte die zuständige Vertreterin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Susan Greinig. Zudem sei es wichtig, das Bewusstsein für das langjährige Tabuthema sexuelle Belästigung zu schärfen. Inzwischen hätten auch viele nationale Sportorganisationen erkannt, dass in dem Bereich noch viel getan werden müsse.

Die Spiele in Pyeongchang beginnen am Freitag. In den vergangenen Wochen war ein besonders schwerer Fall von Missbrauch in den USA bekannt geworden. Der frühere Teamarzt der US-Turnerinnen, Larry Nassar, wurde im Januar wegen sexuellen Missbrauchs von Sportlerinnen zu 175 Jahren Haft verurteilt. Ein weiteres Verfahren gegen ihn läuft noch. Nassar soll insgesamt 265 Mädchen und Frauen missbraucht haben. Unter seinen Opfern waren mehrere Olympia-Teilnehmerinnen, darunter die Goldmedaillengewinnerinnen Simone Biles, Gabby Douglas und Aly Raisman.