Am wichtigsten sind die Schuhe. Es ist ja eines der besten Sportlergefühle überhaupt: Warmer Sand kitzelt bei warmen Temperaturen unter den Füßen: Beachvolleyball ist die in einen Sport geformte Sommerjahreszeit. Auf dieses Hochgefühl verzichten sie hier in Winterberg. Snowvolleyballer benötigen groberes Schuhwerk als den nackten Fuß. Sie greifen auf Stollenwerk zurück und schnüren die Fußballschuhe. Denn nichts, außer Eis vielleicht, ist so rutschig wie Schnee. Wenn man sich für eine Richtung entschieden hat, sollte man dabei bleiben. Und Hechtbagger in den kalten Schnee, um den Ball vor dem Aufprallen zu retten, die muss man wollen.

Wer Volleyball im Schnee spielen will, gibt einige der Annehmlichkeiten der Sommervariante auf. Wenig Klamotte zum Beispiel. Statt Shorts oder Bikini wird die Kleidungsliste deutlich länger: zwei Schichten Winterleggins, drei Thermoshirts, ein Halstuch und dicke Socken. In Winterberg hatte es am vergangenen Wochenende teilweise bis zu minus zehn Grad.

Ninja Priesterjahn Ninja Priesterjahn ist freie Autorin und schreibt vor allem über Handball und Volleyball. Für diesen Text trat sie selber bei den ersten deutschen Snowvolleyballmeisterschaften an. Mit ihrer Partnerin Elisa Belaschk schied sie im Viertelfinale gegen die späteren Vizemeister denkbar knapp aus. Erst im Tiebreak nach einem 8:11 und 11:7 verloren sie mit 16:14. zur Autorenseite

Drüben, auf der Skipiste am Sahnehang im Rothaargebirge, ziehen Familien ihre Schwünge in Richtung Tal. Hier am Fuße des Berges geht es um die Titel bei der ersten Deutschen Meisterschaft im Snowvolleyball.



Die Zeit des weißen Beachvolleyballs scheint gekommen

Snowvolleyball funktioniert nach den gleichen Regeln wie die Sommervariante. Nur gezählt wird anders: Drei Gewinnsätze, aber immer nur bis elf. Die Anfänge des Sports im Schnee reichen zurück bis in die zwanziger Jahre, doch richtig begeistert war über die Jahrzehnte wohl keiner.

Jetzt aber scheint die Zeit gekommen. Das weiße Beachvolleyball ist in aller Munde. Am vergangenen Mittwoch fand eine Präsentation während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang statt. Vor dem Haus der Österreicher wurde gehechtet und gebaggert, die ARD hatte einen kleinen Einspieler. Immerhin ein Anfang, wird sich der Volleyball-Weltverband (FIVB) gedacht haben. Sein Ziel: 2026 soll Snowvolleyball olympisch werden. Volleyball wäre die erste Sportart, in der Athleten zu Sommer- und Winterspielen antreten.

Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees steht noch aus, doch der Sport erlebt gerade einen Boom: Vom 23. bis 25. März veranstaltet der europäische Volleyball-Verband die erste Europameisterschaft in Wagrain (Österreich). Bald soll es auch eine Weltmeisterschaft geben, zudem will die FIVB eine internationale Rangliste etablieren. "Ich bin ziemlich sicher, dass Snowvolleyball als Sport explodieren wird, weil es so anders ist und für viele Länder eine Menge neue Möglichkeiten kreiert", sagt FIVB-Präsident Ary Graca.

17 Nationen haben in den vergangenen Wochen nationale Meisterschaften ins Leben gerufen, um die EM-Teilnehmer zu ermitteln. Auch der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) zog mit: "Wir hatten gut zu tun, das Thema zu besetzen", sagt DVV-Präsident Thomas Krohne. Viele berichteten und viele kamen zu den Finalspielen, das überraschte Krohne dann aber doch. "Damit habe ich nicht gerechnet, und das zeigt, dass es richtig war, trotz aller Widrigkeiten diese ersten Deutschen Meisterschaften durchzusetzen."

Eigene Merkmale

Der neue Sport hat schon jetzt typische Merkmale entwickelt: Elektrische Schuhtrocker im Spielerzelt zum Beispiel. Oder Outdoorkamine, an denen sich nasse Socken sammeln und zwei rustikal eingerichtete und ebenfalls beheizte Gondeln, in denen die Spielerinnen und Spieler die Auszeiten verbringen durften. Das blecherne Scheppern, wenn Hände gegen Werbebanden schlagen, könnte der neue Sound für Snowvolleyball werden. Klatschen ist out, dumpfes Aneinanderhauen von Handschuhen klingt einfach nicht gut.

Pause bei den Snowvolleyballmeisterschaften ©Ninja Priesterjahn

Noch herrscht eine gewisse Richtlinienanarchie. Ob die Spielerinnen Handschuhe tragen oder nicht, Mütze oder Stirnband, Knieschoner oder sogar Ellenbogenschoner, damit wird derzeit noch experimentiert. "Wir sind momentan dabei, viele Informationen zu sammeln, von den Spielern und auch aus unserem Nachbarland Österreich", erklärt DVV-Sportdirektor Niclas Hildebrand.

Österreich gilt, natürlich, als die europäische Geburtsstätte des Snowvolleyballs. Der Salzburger Eventmanager Martin Kaswurm hat 2008 angefangen, den Sport zu professionalisieren. Deutschland war 2013 schon einmal Station einer von ihm ins Leben gerufenen Tour. Am Spitzingsee in Bayern stieß das Event aber auf wenig Gegenliebe. Seit 2016 veranstaltet der europäische Verband nun eine stetig wachsende und professionell aufgezogene Tour. Derzeit finden Turniere der europäischen Rangliste unter anderem in der Türkei, in Slowenien, Italien, Georgien und Österreich statt. Auch Länder wie der Iran und Armenien interessieren sich.