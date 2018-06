Die Philadelphia Eagles haben den 52. Super Bowl gewonnen, das Endspiel um die amerikanische Football League (NFL).

Sie schlugen den Favoriten New England Patriots mit 41:33. Der Quarterback der Eagles, Nick Foles, ist eigentlich nur der Ersatzmann, avancierte nun aber zum Mann des Spiels. Er siegte gegen New Englands Legende Tom Brady (40).

Für Philadelphia war es der erste Super Bowl Sieg der Geschichte. 1981 und 2005 scheiterten sie.

Nachbemerkungen:

Er hielt sich den Arm hinter den Kopf, fast schüchtern, die Tochter mit pinken Kopfschützern auf dem Arm. "Sie weiß gar nicht, was hier passiert", sagte Nick Foles im Siegerinterview nach dem Super Bowl. Das Gleiche galt wohl für ihn.

Gerade hat der Quarterback die Philadelphia Eagles zum ersten Titel ihrer Geschichte geführt. Das bemerkenswerte: Er ist eigentlich nur Ersatzspieler. Drei Wochen vor dem Ende der Saison riss sich Carson Wentz, der Stamm-Quarterback der Eagles, das Kreuzband. Die Hoffnungen der Eagles waren fast dahin.

Doch Nick Foles übernahm, führte sein Team durch die Play-Offs und landete im Finale gegen die übermächtigen Patriots. Es war deren achte Endspielteilnahme seit 2000 und hätte der sechste Sieg für Tom Brady und Bill Belichick werden können.

Doch zwei Männer verhinderten das: Philadelphias Trainer Doug Pederson und Quarterback Nick Foles. Pederson traf in seinem zweiten Jahr als Cheftrainer die mutigen Entscheidungen. In Erinnerung wird wohl der Trickspielzug am Ende der ersten Halbzeit bleiben. Es war der vierte und letzte Versuch, nur einen Meter vor der Endzone der Patriots entfernt. Pederson gab die Anweisung, nicht den Quarterback werfen zu lassen, sondern über mehrere Stationen ihm den Pass zu geben. Foles fing, die Eagles gingen mit 22:12 in die Pause.

Dort trat Justin Timberlake auf. Man sollte sich nur daran erinnern, dass er in einer zehnminütigen Playbackshow verblasster Hits Prince, dem größten Sohn des Finalortes Minnesota, mit einem kleinem Flashback würdigte. Mehr aber auch nicht.

Dafür war das Spiel zu aufregend. Nie wurden mehr Yards in einem Finale geworfen. Das Spiel wog in der zweiten Hälfte hin und her, beide Teams verteidigten schlampig. Im letzten Viertel gingen die Patriots zum ersten Mal in Führung. Alle dachten, nun würde das eintreten, was man die ganze Zeit befürchtete: das typische Patriots-Glück, in seiner Unverschämtheit vergleichbar mit dem Bayerndusel. Im vergangenen Jahr drehten die Patriots in einem der größten Comebacks der NFL das Spiel ebenfalls im letzten Viertel.

Doch die Abwehr der Eagles, zweifellos die beste der Saison, klatsche Tom Brady im entscheidenden Spielzeug 2:20 Minuten vor dem Ende den Ball aus dem Arm. Brandon Graham war der glückliche Abwehrspieler. Zach Ertz fing anschließend den letzten Touchdown während eines spektakulären Sprungs.

Quarterback Foles warf, wie sein Gegenüber Brady, fast jeden Pass haargenau dorthin, wo die Mitspieler standen. Es war ein mitreißendes, rasantes Finale zweier überragender Quarterbacks. Dass Foles nur der Ersatzmann war, spielte bei der Wahl zum Spieler des Finals keine Rolle mehr. Foles wurde es und sicherte damit Philadelphia den ersten Titel überhaupt.

Fabian Scheler Die Schlussworte gehören dem Experten, Danke Hannes. Das war es von uns. Wir werden in den kommenden Tagen genau nach Philadelphia blicken. Wehe, dort steht dann alles noch. Bis zum nächsten Super Bowl!

Hannes Hilbrecht Der Adler ist gelandet – die Eagles haben ihren Titel. Weil Foles grandios spielte, die Defensive die zweite Luft atmete, aber vor allem, weil Coach Doug Pederson von Mut und Wahnsinn getrieben mehrmals viel riskierte – und fast immer gewann.

Es gab in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein Naturgesetz in der NFL. Bill Belichik, der GOAT unter den Trainern, der Grenzen nicht nur verschob, sondern stets selbst bestimmte, war, egal wer spielte, der beste Trainer auf dem Feld. Heute war er es nicht – und dennoch kann man ihm kaum einen Vorwurf machen. Auch Brady schrieb Geschichte. 600 Yards im Super Bowl, und verlieren? Das wird wohl nie wieder einem Quarterback passieren.

Es war ein besonderer Abend. Letztes Jahr gab es das Jahrhundert-Comeback, ein Spiel in zwei Akten. Eine Arie der Falcons, überstimmt vom Donnerhall der Patriots in der zweiten Halbzeit. Heute war es ein Duett, ein Miteinander, es ging auf und ab und rauf und runter. Ein Boxkampf, in dem der Glücklichere, vor allem aber der Mutigere gewann.







Fabian Scheler The fight song of our dear Philadelphia Eagles with lyrics. GO BIRDS! "Fly, Eagles, Fly" The Philadelphia Eagles Fight Song The fight song of our dear Philadelphia Eagles with lyrics. GO BIRDS! youtube.com

Fabian Scheler Philly wird eskalieren. Zwischen 1983 und 2008 gewann keines der Sportteams aus Philadelphia einen Titel in einer der großen US-Sportarten. Dann kam die World Series im Baseball und die Stadt feierte tagelang. 2015 kam der Papst und die Stadt feierte. "Doch wenn die Eagles das gewinnen, wird die Stadt die größte Sportfeier aller Zeiten erleben", sagt der New York Times -Korrespondent Jeré Longman vor dem Spiel.

Fabian Scheler Bisher dachte ich, Fußballer geben die inhaltsärmsten Interviews im Sport. Nun bin ich schlauer.

Fabian Scheler Man darf ja nicht vergessen: Er ist der Ersatz-Quarterback. Das war dann wohl sein letzter Auftritt im Philadelphia-Dress. Champs sitzen nicht auf der Bank.

Hannes Hilbrecht Wer wird wohl Super Bowl MVP? Das ist sonst keine Frage, wenn Tom Brady spielt. Und auch heute ist die Frage nicht wirklich spannend. Es kann nur Quarterback Foles sein. Ein Fun Fact: Für die Westlake-Highschool in Austin, Texas, ist der Abend ein ganz besonderer. Nach Drew Brees gewinnt ein zweiter Quarterback der Schule den Super Bowl.

Hannes Hilbrecht Wow! Ein sensationelles Finale. Die New England Patriots spielen gegen eine defensive Topmannschaft wie entfesselt, machen über 600 Yards und verlieren, weil Nick Foles, der Gescheiterte, der Ersatzmann, das Spiel seines Lebens macht.

Vorbei! 41:33 Die Philadelphia Eagles gewinnen zum ersten Mal den Super Bowl!

Hannes Hilbrecht Die EAGLES gewinnen!

Fabian Scheler Noch neun Sekunden.

Fabian Scheler 13 Sekunden, die Patriots an der Mittellinie.

Hannes Hilbrecht 13.

Fabian Scheler Es läuft der letzte Drive, der letzte Spielzug übers Feld in der regulären Zeit. New England bleiben noch 20 Sekunden ...

Hannes Hilbrecht Brady mit zwei heldenhaften Plays. Erst bringt er den Ball los, verhindert den Sack, der vielleicht sogar ein Safety geworden wäre. Dann bei 4 and 10 ein First Down!

4. Viertel 41:33 Nachdem die Eagles den Ball erobert haben, kickt Jake Elliot das Fieldgoal. 1:10 Minute bleiben Tom Brady, um das Spiel zumindest noch in die Verlängerung retten zu können.

Hannes Hilbrecht Er läuft, und scheitert früh. Aber Elliott trifft sicher. Der ist Rookie und hat ein besseres Füßchen als Michael Ballack.

Jetzt Tom Brady in nur noch 58 Sekunden! Keine Timeouts!

Fabian Scheler Jetzt die Luft aus den Bällen lassen, dann klappt das noch für die Patriots.

Hannes Hilbrecht Jetzt wird das Zeitmanagement wichtig. Angenommen, die Eagles schaffen das First Down nicht, und sie laufen und schießen das Fieldgoal, wird die Spielzeit bei ca. 1 Minuten und 20 Sekunden stehen. Ein First Down würde den Eagles den Super Bowl bescheren. Kein Spaß: Ich rechne mit einem Pass. Pederson wird auf das Ganze gehen und werfen.





Fabian Scheler War es das? Die Eagles jetzt ganz nah am ersten Super-Bowl-Sieg!

Vorbemerkungen:

Eigentlich ist es schnell erzählt, wen man in diesem Super Bowl die Daumen drücken sollte. Der Quarterback der Philadelphia Eagles, Carson Wentz, eines der Talente der Liga, verletzte sich drei Spieltage vor dem regulären Saisonende schwer. Jedes Team hat ein Back-up für die wichtigste Position. Bei den Eagles ist es Nick Foles. Anfangs kicherten alle noch leicht, nun hat er sein Team in Nordamerikas wichtigstes Sportfinale geführt. Zudem gehören die Eagles-Fans zu den fanatischsten der Liga, und das, obwohl ihr Team noch nie den Titel holte. Sie sehen: Der Sportfan heute muss eigentlich den Adler in der Brust tragen.

Wenn, ja wenn nicht auf der anderen Seite laufend Sportgeschichte geschrieben würde. Tom Brady, Quarterback der New England Patriots, ist schon jetzt einer der größten Spieler dieses Sports. Fünfmal gewann der mittlerweile 40-jährige den Super Bowl, nicht immer liefen die Spiele lupenrein ab. Der Spitzname der Patriots bei denen, die sie nicht so gerne mögen: Cheatriots.

Doch wohl kein Fan würde bestreiten, dass Brady zugucken keinen Spaß bereitet. Er führt die Patriots seit Jahren konstant zum Erfolg, und das, obwohl die Liga im Gegensatz zur Bundesliga Regeln hat, die genau das verhindern sollten. Brady und die Patriots sind also noch schlimmer als die Bayern.

Im neuen Jahrtausend ist es die achte Endspielteilnahme der Patriots. Keiner war häufiger dabei. Brady und Trainer Bill Belichick gelten als gewiefte Taktiker und, das aber nur nebenbei, genau wie Besitzer Robert Kraft als Trump-Unterstützer.

Zuletzt knirschte die heile Patriots-Welt aber: Bradys privater Fitnesstrainer soll zu großen Einfluss bekommen haben. Er sorgt seit Jahren dafür, dass Brady der Benjamin Button der NFL ist. Eine Doku über ihn, die vor Kurzem erschien, trägt den Titel: Tom vs Time. Doch Belichick sollen die Allüren seines Stars ein bisschen zu weit gegangen sein. Auch das wird sich im Finale klären.

Die Patriots sind natürlich trotzdem klarer Favorit. Doch die starke Defense der Eagles hat in dieser Saison alle überrascht. Womöglich können sie auch dem Größten dieses Sports, Tom Brady, Paroli bieten und ihr Märchen zu Ende schreiben.

In der berühmten Halbzeitshow werden wir dieses Mal von Justin Timerberlake besungen, Pink wird zudem die Nationalhymne vor dem Spiel ins Mikro säuseln. Sind die 2000er zurück? Beide sind übrigens jünger als Tom Brady.

Wenn Sie jetzt sagen: Timberlake, Super Bowl, da war doch was?, liegen Sie vollkommen richtig: Er riss 2004 Janet Jackson die Bedeckung der rechten Brust vom Körper, das "Nipplegate" war geboren. Dass eine Wiederholung passiert, scheint aber ausgeschlossen: Erstens ist Jackson nicht dabei. Und es ist zu kalt für knappe Kleidung. Die NFL-Sicherheitschefin riet allen Glücklichen mit Ticket zu mehreren Schichten Klamotten. Minus 16 Grad soll es während des Spiels werden, anfühlen wird es sich aber wie minus 23 Grad, sagen Meteorologen. Brrr. Weil die Arena in Minneapolis aber zum Spottpreis von 1,1 Milliarden Dollar errichtet wurde, lässt sich das Dach natürlich schließen. Dann soll es, sagen die Veranstalter, drinnen nicht kälter als 20 Grad kalt sein. Schön muckelig.

Hier im Warmen werden bloggen: Hannes Hilbrecht, bekennender Fan der Seattle Seahawks und das Football-Gedächtnis von ZEIT ONLINE. Er bewundert Tom Brady auf dem Feld, mag ihn aber nicht, sobald er von dort wieder runter ist. Mitbloggen wird Fabian Scheler, der einen Personenkult um Aaron Rodgers veranstaltet, Quarterback der Green Bay Packers, sonst aber einfach gerne dem Spektakel zuguckt. Wir melden uns etwa ab Mitternacht wieder und sind die ganze Nacht dabei. Wenden Sie die Chicken Wings noch Mal, zerschnibbeln Sie das Pulled Pork, um 00:30 geht es dann los.