SC Freiburg – FC Bayern München 0:4 (0:2)

Der FC Bayern München bleibt weiter mit 20 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Der Rekordmeister dominierte das Spiel gegen die Freiburger deutlich und gewann verdient mit 0:4. Die Freiburger hängen hingegen weiter im unteren Tabellendrittel fest.

In der ersten Halbzeit gingen die Bayern durch ein Eigentor des Freiburger Keepers Alexander Schwolow (25. Minute) und einen Treffer von Corentin Tolisso (28.) in Führung. In der zweiten Hälfte legten Nationalstürmer Sandro Wagner (55.) und Thomas Müller (69.) nach.

Der Freiburger Trainer Christian Streich dementierte nach der Partie entsprechende Gerüchte, laut denen er Bayern-Trainer Jupp Heynckes ablösen soll. "Alles, was da geschrieben wurde – ich habe es nicht gelesen, ich habe es mir erzählen lassen –, entbehrt jeglicher Realität", sagte der 52-Jährige bei Sky. "Es gab keine Anrufe, es gab keinen Kontakt."



1. FC Köln – VfB Stuttgart 2:3 (1:2)

Der 1. FC Köln hat einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf der Bundesliga hinnehmen müssen. Trotz guter Leistung und früher Führung verlor das Heimteam gegen den VfB Stuttgart. Damit bleibt der Tabellenletzte acht Punkte hinter dem Relegationsrang.

In der 7. Minute sorgte Claudio Pizarro für die Führung der Kölner, Mario Gómez (44./45.+2) drehte aber kurz vor der Pause das Spiel. In der zweiten Halbzeit legte Andreas Beck (57.) für die Stuttgarter nach, der Kölner Miloš Jojić (86.) verkürzte zum Endstand von 2:3.



RB Leipzig – Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Borussia Dortmund und RB Leipzig haben im Kampf um die Champions League wichtige Punkte eingebüßt. Die Mannschaften trennten sich in Leipzig mit 1:1 (1:1). Nach der Führung der Leipziger Mannschaft durch Jean-Kévin Augustin in der 28. Minute glich Marco Reus (39.) noch vor der Pause aus.

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga rutschten die seit zehn Spielen ungeschlagenen Dortmunder am 25. Spieltag vom zweiten auf den dritten Platz ab. Leipzig bleibt Sechster und damit außerhalb der Champion-League-Plätze.

Schalke 04 – Hertha BSC 1:0 (1:0)

Der FC Schalke 04 hat weitere wichtige Punkte für die Rückkehr in den internationalen Wettbewerb gesammelt. Der Revierclub besiegte Hertha BSC mit 1:0 – und gewann damit das zehnte Heimspiel in Folge gegen die Berliner.

Den Siegtreffer erzielte Marko Pjaca in der 37. Minute. Hertha hatte zwar aussichtsreiche Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Damit stehen die Schalker zumindest vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz der Bundesliga.



Hamburger SV – FSV Mainz 05 0:0 (0:0)

Beim Hamburger SV schwinden die Hoffnungen auf einen Klassenerhalt. Der Vorletzte der Bundesliga kam nicht über ein 0:0 gegen Mainz 05 hinaus.

Dabei waren die Gastgeber deutlich überlegen; zweimal trafen sie an die Latte, dann verschoss Filip Kostić in der 62. Minute einen Foulelfmeter. Der HSV ist nun seit zwölf Partien sieglos und droht erstmals aus der Bundesliga abzusteigen.



Eintracht Frankfurt – Hannover 96 1:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt bleibt nach einem wichtigen Sieg weiterhin auf Kurs für die Champions League. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovač gewann mit 1:0 gegen Hannover 96 und bleibt damit nur einen Punkt hinter den Schalkern.

Der entscheidende Siegtreffer durch Danny da Costa (39. Minute) hätte jedoch nicht zählen dürfen. Denn statt eines Eckballs für Frankfurt hätte es zuvor Abstoß für Hannover geben müssen. Schiedsrichter Marco Fritz übersah, dass ein Frankfurter zuletzt am Ball war. Den irregulären Eckball konnte da Costa per Kopf verwandeln.

VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen 1:2 (0:1)

Das Heimdebüt von Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg ist missglückt. Die Niederachsen verloren unter ihrem neuen Trainer mit 1:2 gegen Bayer Leverkusen und verpassten so wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bundesliga. Leverkusen bleibt hingegen weiter auf Europapokalkurs.

In der 30. Minute brachte Lucas Alario die Gäste per Foulelfmeter in Führung, in der zweiten Halbzeit erhöhte Julian Brandt (78.) den Vorsprung. Der Wolfsburger Admir Mehmedi (79.) legte zwar direkt nach, die harmlose Offensive des VfL konnte jedoch kaum weiter gefährlich werden.



FC Augsburg – TSG 1899 Hoffenheim 0:2 (0:1)

In einem Duell zweier Mittelfeldclubs verlor der FC Augsburg den Anschluss an die Europapokalplätze. Das Heimteam unterlag 1899 Hoffenheim mit 0:2. Der Hoffenheimer Andrej Kramarić (30.) brachte die Gäste dabei in Führung, Nationalspieler Serge Gnabry (50.) sorgte für die frühe Vorentscheidung.

Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen 2:2 (2:0)

Werder Bremen hat nach einem Rückstand von zwei Toren einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der Bundesliga erkämpft. In der ersten Halbzeit gingen die Gastgeber aus Gladbach durch Denis Zakaria (5. Minute) und ein Eigentor von Niklas Moisander (33.) in Führung. In einer temporeichen zweiten Hälfte kam Werder jedoch durch Thomas Delaney (59.) und Aron Johannsson (78.) zurück ins Spiel.

Durch das Remis vergrößerte Bremen den Abstand auf den Relegationsplatz zunächst auf drei Punkte. Im Kampf um die internationalen Turniere war das Unentschieden für die Borussen von Trainer Dieter Hecking zu wenig.



"Ein Spiel wie dieses ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen", sagte der Bremer Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Weniger zufrieden zeigte sich Mannschaftskollege und Ex-Gladbacher Max Kruse. "Mich ärgert es, dass wir so ein Spiel nur unentschieden spielen", sagte er. In der Anfangsphase sei sein Team wie "im Tiefschlaf" gewesen.

