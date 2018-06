Der HSV feuert zwei Funktionäre. Ist das eine überraschende Nachricht? Wohl kaum. Man konnte in den vergangenen Jahren eher den natürlich völlig übertriebenen Eindruck bekommen, dass ein Tag, an dem beim HSV niemand entlassen wird, ein überraschender ist.

Dieses Mal trifft es den Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen und den Sportdirektor Jens Todt, nachdem in dieser Saison schon der Trainer Markus Gisdol gehen musste, der wiederum auf Bruno Labbadia gefolgt war, der das Amt von Peter Knäbel … ach, lassen wir das. Die einzige Konstante in diesem Verein ist der Misserfolg. Und der soll nun ausgerechnet dadurch gestoppt werden, dass neun Spieltage vor Schluss zwei Männer aus der Führungsriege von ihren Aufgaben entbunden werden?

Hört sich alles wieder nach einer typischen HSV-Entscheidung an. Ist aber nicht so.

Heribert Bruchhagen und Jens Todt gehen, weil Bernd Hoffmann das will. Hoffmann ist Mitte Februar zum Präsidenten des Vereins gewählt worden. Er ist der neue starke Mann. Und dieser neue starke Mann (der schon einmal im Verein war und am Ende seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender mit Schimpf und Schande rausgeworfen wurde, das nur fürs Protokoll) tut etwas, was in der Vergangenheit einer der größten Mängel des HSV war: schnell entscheiden.

Ein einzelner kluger Beschluss bringt nichts

Jetzt ist die Zeit, in der Bundesliga-Manager auf die nächste Saison schauen. Sie diskutieren intern, auf welchen Positionen eine Veränderung nötig ist, sie nehmen Kontakt mit Beratern von Spielern auf, die sie gerne in ihrer Mannschaft sähen. Es wäre töricht gewesen, diesen Job zwei Männern zu überlassen, denen der Aufsichtsrat offensichtlich nicht traut und die am Ende der Saison eh freigestellt worden wären.

Deshalb ist die Entscheidung richtig. Und sie kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wenn man allerdings eines in den letzten Jahren beim größten Chaosverein der Bundesliga gelernt hat, dann ist es diese Wahrheit: Ein einzelner kluger Beschluss bringt gar nichts. Es muss mindestens ein halbes Jahr stringent gehandelt werden, um überhaupt in irgendeiner Form wieder ernst genommen zu werden im Fußballgeschäft. Die nächste Führungsriege muss stark sein und mit Macht ausgestattet werden.



Deshalb ist es gut, dass Bernd Hoffmann heute verkündete, sie würden nicht den Fehler wiederholen, sofort eine neue Lösung zu präsentieren. Der Verein braucht durchdachtes Handeln und Kontinuität – gerade wenn er zum ersten Mal in seiner Geschichte in die zweite Liga absteigt.

Es gibt für diesen Fall so etwas wie Hoffnung: dass sich die vielen starken Talente in der zweiten Liga besser an den Profi-Fußball gewöhnen können, dass Siege das bleierne Versagergefühl zerstören, dass Fans und Spieler eine Liga tiefer wieder zueinanderfinden.



Aber man muss – wie immer beim HSV – mit diesen Hoffnungen sehr vorsichtig sein. Nicht einmal vier Jahre ist es her, da feierte der Verein schon einmal eine Auferstehung. Der Retter hieß damals nicht Bernd Hoffmann, sondern Dietmar Beiersdorfer. Er sollte den Club Richtung Europapokalplätze führen, beim HSV sollte eine neue Ära beginnen. Wohin das führte, sieht man heute. Geradewegs in den Abgrund.