"Das Niveau der Europäer wird jedes Jahr stärker", sagt Zhang Wendong. Um einen Beitrag dafür zu leisten, reist der Chinese regelmäßig nach Europa. Dann hält er Vorträge, gibt Unterricht und tritt gegen mehrere Gegner gleichzeitig an. 1988 wurde er Amateurweltmeister und kurz darauf Profi. Mit dem neunten Profi-Dan hält er den höchsten erreichbaren Grad. Er selbst tritt in Profiwettbewerben nicht mehr an, aber im Auftrag des Chinesischen Goverbands reist der 48-jährige als Spielerklärer und Simultanspieler durch China und die Welt.



Auch nach Berlin zum Go Grand Slam, wo sich am vergangenen Wochenende Europas stärkste Gospieler messen. Die meisten sind Mitte zwanzig, aus Osteuropa und hoffen, dank Computertraining eines Tages mit koreanischen und chinesischen Profis mitzuhalten. Im Chinesischen Kulturzentrum am Tiergarten, wo auch ein Open um den China Cup läuft, sitzt Zhang im Foyer und wartet auf Spieler, die ihre gerade beendete Partie besprechen und sich von ihm ihre Fehler zeigen lassen wollen. Wenn das Zeigen der Züge und ein paar Brocken Englisch nicht reichen, ruft Zhang eine Dolmetscherin. Nächste Station für die fünfköpfige Delegation ist Israel.

Das vor mindestens 2500 Jahren in China erfundene Spiel auf dem 19 mal 19 Schnittpunkte umfassenden Brett weltweit populärer zu machen, ist ein Stück weit Kulturarbeit. Chinesische Sponsoren investieren in die sportliche Entwicklung nichtasiatischer Talente. Wenn sie eines Tages mithalten, steigt nämlich auch in China die Bedeutung von Weiqi, wie Go dort genannt wird.



Vor zwei Jahren wurde die Go-Szene erschüttert

Früher lagen die höchsten Geldpreise in Europa bei 2.000 Euro. Der Sieger des Berliner Turniers, das im K.o.-Modus über vier Tage ausgespielt wird, kassiert 10.000. Es gewinnt Ilja Schikschin, nach 2015 zum zweiten Mal. Das Geld kommt ihm gelegen, er will sich in Moskau eine Wohnung kaufen. Mit fünf hat er Go von seinem Vater gelernt. Mit zwölf war erstmals für einige Monate an einer Goakademie in Korea. Später ließ er sich von einem koreanischen Profi coachen.



Aber er glaubte zunächst nicht, dass es reichen würde, um das Spiel zu seinem Beruf zu machen. Nach seinem Studienabschluss in Geschichte begann Schikschin im Kundendienst einer Computerfirma. Vor Langeweile begann er damals, online Schach zu spielen. Auch als der Europäische Goverband sein Profiprogramm auflegte, zögerte er. Für drei Qualifikationsturniere, um Profi zu werden, bekam er nicht frei. Erst als der Verband den Modus änderte, meldete sich Schikschin, gewann auf Anhieb und kündigte seinen Job.

Im Jahr verdient er nun 30.000 Euro mit Go, schätzt der 27-Jährige. In Russland ist das ein gutes Einkommen. Optimistisch stimmen ihn vor allem die Fortschritte in seinem Spiel. Vor zwei Jahren wurde die Go-Szene erschüttert, als das KI-Programm AlphaGo Koreas Spitzenspieler Lee Sedol deutlich schlug. Kurz danach wurden spielstarke Computerprogramme allgemein verfügbar. Sie erleichtern sein Training enorm. Früher geschätzte Eröffnungszüge gelten heute als unergiebig und überholt. AlphaGo hat gezeigt, wie man aggressiver spielen kann. Antti Törmänen, ein mit Schikschin etwa gleichstarker Finne, der kürzlich den Profistatus in Japan erspielt hat, beschreibt dies in einem in der Go-Szene vielbeachteten Buch.