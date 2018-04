1. FC Köln – Schalke 2:2 (1:2)

Der sechste Abstieg des 1. FC Köln aus der Fußball-Bundesliga (nach 1998, 2002, 2004, 2006, 2012) ist fast besiegelt. Nach einem 0:2-Rückstand holte der Tabellenletzte beim 2:2 zwar noch einen Punkt gegen den FC Schalke 04, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt drei Spiele vor dem Saisonende allerdings acht Zähler. Nach den Toren von Breel Embolo (5.) und Jewgen Konopljanka (23.) schienen die Gelsenkirchener auf dem besten Weg zu ihrem siebten Sieg aus den letzten acht Spielen. Köln schlug durch Leonardo Bittencourt (26.) und Marcel Risse (83.) zurück, aber ein Punkt war definitiv zu wenig im Abstiegskampf. Den Schalkern tun die verlorenen Punkte kaum weh: Bei sieben Punkten Vorsprung auf Rang fünf ist ihnen das Comeback in der Champions League nach vier Jahren Pause fast schon sicher.



FC Augsburg – FSV Mainz 2:0 (1:0)

Mit dem Sieg gegen Mainz 05 hat der FCA ein weiteres Mal den Klassenerhalt perfekt gemacht. Seit der Saison 2011/12 spielen die Augsburger in der ersten Fußball-Bundesliga. Der FCA war das bessere, schnellere und zielstrebigere Team. Michael Gregoritsch (29.) und in der Nachspielzeit Alfreð Finnbogason erzielten die Treffer für die Augsburger. Für beide Spieler war es jeweils Saisontreffer Nummer zwölf. Augsburg rückt mit 40 Zählern auf Rang 11 der Tabelle vor. Die Mainzer bleiben mit 30 Punkten gleichauf mit dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg, der auf dem Relegationsplatz 16 rangiert.



Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen 4:0 (1:0)

Dortmund zeigte gegen Leverkusen eine überzeugende Leistung und gewann verdient mit 4:0. Damit bleiben die Dortmunder weiter auf Champions-League-Kurs und sind nach dem 31. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz. Von Beginn an spielten die Dortmunder druckvoll nach vorne und gingen bereits in der 13. Minute durch Jadon Sancho in Führung. Für den jungen Engländer war es das erste Tor für den BVB. Die weiteren Treffer erzielten Marco Reus (55., 79.) und Maximilian Philipp (63.). In der 37. Minute verschoss Reus einen Foulelfmeter.



Hannover 96 – FC Bayern München 0:3 (0:0)

Der deutsche Meister Bayern München hat den nächsten Sieg in der Bundesliga eingefahren und vier Tage vor dem Spiel gegen Real Madrid trotzdem kaum Kräfte vergeudet. Bei Hannover 96 siegten die Bayern am Samstag mit 3:0 und konnten es sich dabei mit Blick auf das Halbfinale in der Champions League am Mittwoch leisten, zahlreichen Stammspielern eine Pause zu gönnen. In Hannover standen gleich sieben neue Profis in der Anfangsformation. Die Stammspieler Mats Hummels, Franck Ribéry, Javier Martinez, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Joshua Kimmich saßen zunächst oder komplett nur auf der Bank. Die Tore für Bayern schossen schließlich der eingewechselte Thomas Müller (57. Minute) und Robert Lewandowski (73.) sowie Sebastian Rudy (89.)

RB Leipzig – TSG 1899 Hoffenheim 2:5 (0:3)

Hoffenheim hat wichtige Punkte für einen Start in der Champions League gesammelt. Mit dem 5:2 gegen den RB Leipzig bleibt das Team von Julian Nagelsmann auch im achten Spiel hintereinander ohne Niederlage. Für die Hoffenheimer trafen Mark Uth (17./59.), Serge Gnabry (35.) Pavel Kadeřábek (45.) und Lukas Rupp (65.) für ein Torfestival der Sinsheimer. RB Leipzigs Tore kamen von Naby Keïta (59.) und Dayot Upamecano (88.). Drei Spieltage vor Saisonende hat die TSG nun als Fünfter ihre Ausgangslage für eine erstmalige Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League verbessert. RB bleibt währenddessen im vierten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg. In der Tabelle rutschte das Team von Ralph Hasenhüttl auf Platz sechs und muss nun sogar noch um die Teilnahme an der Europa League bangen.

Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 0:3 (0:0)

Eintracht Frankfurt hat erneut einen Rückschlag im Kampf um den erhofften Startplatz in der Champions League erlitten. Die Hessen verloren ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC klar mit 0:3 und haben drei Spiele vor Saisonschluss als Tabellensiebter mit 46 Punkten nur noch drei Punkte Vorsprung vor ihrem Verfolger Borussia Mönchengladbach. Für die Berliner trafen Davie Selke per Foulelfmeter in der 58. Minute, Mathew Leckie (77.) und Alexander Esswein (90.+1). Mit 42 Punkten darf Hertha damit plötzlich doch noch von der Europa League träumen. Frankfurt verlor neben dem Spiel in der 79. Minute auch noch Abwehrspieler Makoto Hasebe, der nach einer Tätlichkeit gegen Selke die Rote Karte sah.

Hamburger SV – SC Freiburg 1:0 (0:0)

Ein Tor von Lewis Holtby hat beim Hamburger SV die Hoffnung auf ein Fußballwunder in Form eines Klassenverbleibs wieder aufleben lassen. Dank des Treffers des Mittelfeldspielers in der 54. Minute gewann der Tabellenvorletzte HSV das Spiel gegen den SC Freiburg mit 1:0. Durch den zweiten Heimsieg in Folge rückten die Hanseaten drei Spieltage vor dem Ende der Saison bis auf fünf Punkte an die Freiburger Gäste heran, die derzeit noch auf dem Relegationsrang stehen. Die Breisgauer sind nach der fünften Niederlage nacheinander in ähnlich großer Not wie die Hamburger.

VfB Stuttgart – Werder Bremen 2:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gesichert. Mit einem Sieg von 2:0 gegen Bremen beseitigte der Aufsteiger damit die letzten theoretischen Zweifel und sicherte sich den Klassenverbleib nun auch rechnerisch. Kapitän Christian Gentner (13. Minute) und der eingewechselte Berkay Özcan (90. + 1) erzielten die Tore des Spiels. Trotz der Niederlage kann auch Werder angesichts von sieben Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz für eine weitere Saison in der Bundesliga planen. Überzeugend war der Auftritt der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in Stuttgart aber nicht.

Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg 3:0 (3:0)

Der VfL Wolfsburg hat im Kampf um den Klassenerhalt eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist verlor das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 0:3. Den VfL trennt nur das bessere Torverhältnis vom Relegationsrang. Für die Mönchengladbacher trafen Lars Stindl (8.), Raffael (35.) und Christoph Kramer (44.). In der Tabelle bleibt die Borussia auf Rang acht, drei Punkte hinter dem letzten Europapokal-Platz. Damit hat der langjährige Erfolgs-Trainer von Wolfsburg Dieter Hecking, der nun die Gladbacher trainiert, dem VfL einen noch schwereren Abstiegskampf beschert.