Dank Andrej Kramarić bewahrt sich 1899 Hoffenheim die Chance auf die Teilnahme an der Champions League. Der Kroate erzielte beim 3:1 (1:1) gegen Hannover 96 am Freitagabend alle drei Tore. Damit verdrängte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend vom vierten Tabellenplatz.



Die Niedersachsen mussten inmitten der Debatte um Sportdirektor Horst Heldt am 32. Spieltag einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der Aufsteiger hat nur eine der letzten zehn Partien gewonnen. Der Klassenerhalt ist rechnerisch immer noch nicht gesichert.

Für die zum neunten Mal nacheinander unbesiegten Kraichgauer traf Kramarić in der 16., 50. und 86. Minute und verbesserte sein Konto auf insgesamt zwölf Saisontore. Kenan Karaman (24.) hatte für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt.