Der erste verärgerte Bayer war Niklas Süle. "Ich habe lange nicht so ein schwaches Real gesehen", sagte er zu den Reportern auf der anderen Seite des Absperrbands in der Mixed Zone. 5:2 hätte der FC Bayern gewinnen müssen, rechnete der Verteidiger vor. "Ich würde sagen 7:2", korrigierte Joshua Kimmich, der zweite verärgerte Bayer, der in kurzen Hosen mit Rucksack ein paar Meter neben Süle stand. Ihre Mitspieler äußerten sich ähnlich.

Auch wenn die Rechnungen über den gerechten Spielausgang etwas übertrieben waren, vielleicht sogar etwas mehr als etwas, war der trotzige Missmut der Münchner nachempfindbar. Im Halbfinalhinspiel der Champions League gegen Real Madrid war für sie mehr drin als eine 1:2-Niederlage. Sie schmerzte allerdings auch deswegen, weil die Bayern zu ahnen schienen, dass Real Madrid ein allenfalls gewöhnlicher Tag zum Sieg genügt hat.

Der Elf von Real unterliefen einige unübliche Ballverluste, sie wirkte anfällig bei den vielen Ecken und ließ die Bayern oft in den Strafraum und aufs Tor schießen. Mehrfach holten die Bayernfans tief Luft zum lauten Torschrei – und hauchten sie dann wieder aus.



Das Toreschießen erwies sich für die Bayern als höhere Physik

Weil Franck Ribéry der Ball versprang. Weil Robert Lewandowski neben das Tor schoss. Weil Thomas Müller nicht mit dem richtigen Körperteil oder mit dem richtigen Körperteil, aber dem falschen Verhältnis zwischen Einfalls- und Ausfallswinkel an den Ball kam. Das Toreschießen erwies sich für die Bayern an diesem Abend als höhere Physik. Auch weil Keylor Navas, Reals Keeper, in der zweiten Halbzeit plötzlich hielt.

Teil zwei der Bayernklage: Real sei nur zweimal vorne erschienen und dann gleich zwei Tore. Auch diese Zählung entsprach nicht ganz den tatsächlichen Begebenheiten, aber viele Angriffe brachte Real tatsächlich nicht zustande, auch kaum mal einen Konter gegen die am Ende entblößte Bayernabwehr.

Jupp Heynckes bezeichnete Madrids Tore obendrein nicht als zwei Tore, sondern als "zwei Geschenke". Beim 1:1 schauten seine Spieler Marcelo erst beim Anlauf, dann beim Ausholen, schließlich beim Schießen zu. Vor dem 1:2 rutschte Rafinha aus und passte den Ball zum Gegner. Ein Fehler der schlimmeren Sorte. Dann rückte Joshua Kimmich beim Versuch, das Unheil zu verhindern, ein Stückchen zu weit nach innen und ließ Marco Asensio ungedeckt.

Bayern geht mit einem Kreisliga-Trick in Führung

Doch auch die Bayern griffen bei ihrem Tor ins tiefe Regal. Warum durfte Kimmich, der schwach begonnen hatte, da alleine aufs Tor zulaufen? Weil Marcelo kurz zuvor den Ball geholt hatte, der im Aus lag. Und die Bayern nutzten die kurze Abwesenheit des Verteidigers samt Desorientierung seiner Nebenleute zu einem schnellen Ab- und Vorstoß. Dass ein Spieler den Ball holt statt des Balljungen, sieht man normal nur bei den Sportfreunden Katzenfurt oder Komet Blankenese, da gibt's nur einen. Bayern ging mit einem Trick aus der Kreisliga in Führung.

Beim Schuss selbst ließ sich Kimmich aber was Besonderes einfallen, wie er nachher verriet. Er trickste Keylor Navas mit Blicken aus, tat so, als suchte er nach einem Mitspieler und zielte einfach aufs Tor. Navas tauchte ab ins Nichts, der Ball segelte aus spitzem Winkel in die Mitte des Tores. Manch Torwartexperte könnte womöglich zu dem Schluss kommen, dass man nicht ausschließen könne, dass er zumindest auf den zweiten Blick nicht unhaltbar schien.