Der FC Liverpool hat die erste Halbfinalpartie der Champions League gewonnen. Das Team von Jürgen Klopp besiegte AS Rom in einem fulminanten Spiel mit 5:2 (2:0). Die Tore schossen Mohamed Salah (36. Minute/45.+1), Sadio Mané (56.) und Roberto Firmino (61./68.) Für die Römer trafen Edin Dzeko (81.) und Diego Perotti (85., Handelfmeter).

In der ersten Halbzeit wäre zunächst der AS Rom fast zur Führung gekommen. Liverpools Torwart Loris Karius hatte Glück, als ihm der Ball nach einem Schuss von Alexander Kolarow durch die Hände glitt, aber an die Latte prallte (18.). Danach kam Liverpool besser ins Spiel. Mané schoss nach einem Konter über das Tor (28.), sein Team kam daraufhin zu mehreren großen Chancen. Mané traf ins Tor, stand aber im Abseits (34.). Eine Minute später schoss Salah den Ball in den Winkel und brachte sein Team in Führung. Dejan Lovren (38.) und Wijnaldum (40.) hatten gute Möglichkeiten, doch erst Salah traf nach schnellem Konter erneut und erhöhte auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit hielt Liverpool den hohen Druck aufrecht. Salah war nun Vorbereiter für seine Sturmkollegen Mané und Firmino. Die Anfield Road, Liverpools Stadion, feierte die Spieler. Rom wirkte konsterniert. Kurz vor Spielende erhielten die Tore von Dzeko und Perotti aber die Hoffnung darauf, mit einer sehr guten Leistung im Rückspiel doch noch das Finale erreichen zu können.



Das Rückspiel des Halbfinals findet am Mittwoch, den 2. Mai, in Rom statt. Der Sieger des Duells spielt im Endspiel der Champions League gegen den FC Bayern oder Real Madrid.