FC Sevilla - ­ FC Bayern München 1:2 (1:0)

Der FC Bayern München hat beste Chancen auf sein elftes Halbfinale in der Champions League. Beim 1:2 (0:1) im Viertelfinalhinspiel beim FC Sevilla profitierte der deutsche Fußball-Rekordmeister bei seinen beiden Treffern allerdings von der Mithilfe des mehrmaligen Europa-League-Siegers.

Beim Ausgleich fälschte Jesús Navas (37. Minute) eine Hereingabe von Franck Ribéry ins eigene Tor ab, bei Thiagos Flugkopfballtor berührte Sergio Escudero den Ball noch mit dem Fuß. Pablo Sarabia (32.) hatte die Andalusier in Führung gebracht und so für den ersten Münchner Rückstand in einem Königsklassenspiel seit der Rückkehr von Trainer Jupp Heynckes gesorgt.

Beim Rückspiel am kommenden Mittwoch können die Bayern schon mit einem Unentschieden das Weiterkommen perfekt machen und somit das fünfte K.o.-Runden-Aus nacheinander gegen eine Mannschaft aus der Primera División vermeiden. Gegen Sevilla kontrollierten die Münchner vor allem nach der Pause weitestgehend das Spiel.



Juventus Turin - Real Madrid 0:3 (0:1)

Real Madrid steht mit einem Bein im Halbfinale der Champions League. In der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels von Cardiff schoss der zweifache Torschütze Christiano Ronaldo das Team von Weltmeister Toni Kroos gegen Gastgeber Juventus Turin zum Sieg. Das Rückspiel am 11. April scheint nach dem 0:3 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel damit nur noch eine Formsache.

Sein erster Treffer gelang Ronaldo bereits nach drei Minuten, als er eine Eingabe von Isco mit dem rechten Außenrist unhaltbar verwandelte. In der zweiten Halbzeit erzielte der Weltfußballer mit einem Fallrückzieher sein 119. Tor in der Champions League (64.) Schließlich gab er zwei Minuten später auch noch den entscheidenden Pass auf Marcelo, der zum 3:0 verwandelte.



In den zurückliegenden vier Vergleichen mit Hin- und Rückspiel hatte Real zwischen 1996 und 2015 gegen Juve immer den Kürzeren gezogen. 1998 und 2017 hatte sich Real gegen die Italiener aber im Endspiel der Königsklasse jeweils durchgesetzt.