Wie ging es aus?

Halbfinale der Champions League, Hinspiel:

Liverpool – AS Rom 5:2 (2:0)

1:0 Salah (36.)

2:0 Salah (45.)

3:0 Mané (56.)

4:0 Firmino (61.)

5:0 Firmino (69.)

5:1 Džeko (81.)

5:2 Perotti (85., Handelfmeter)

Was war das für ein Spiel?

Ein tolles Spiel, viel unterhaltsamer kann es auf einem Fußballfeld nicht werden. Es gab quasi drei Spiele zum Preis von einem. Die ersten 25 Minuten gehörten den Gästen. Der AS Rom spielte italienisch, also klug, aufgeräumt, stählern. Sie hätten in dieser Phase sogar in Führung gehen können. Ein Schuss von Kolarov flutschte dem deutschen Liverpool-Keeper Karius fast ins Tor (Baktus hätte ihn sicher gehabt), der Ball klatschte an die Latte. Danach aber begann das, was Jürgen Klopp mal Heavy-Metal-Fußball nannte und was noch immer eines der größten Faszinosa des Weltfußballs ist. Liverpool überrannte seinen Gegner einfach.



Das hatten sie schon im Viertelfinale gegen Manchester City so gemacht, als sie in 30 Minuten dreimal trafen. Gegen die verdutzte Roma waren es fünf Tore innerhalb von 45 Minuten. Diese Sturmläufe wirken spielerisch oft nicht besonders filigran, viele Pässe kommen nicht an, das Risiko ist hoch, manchmal scheinen die Spieler mit dem Tempo ihres eigenen Spiels überfordert, aber dieser Fußball ist so schnörkellos, so mitreißend, so emotional, dass einem das Herz aufgeht. Zweimal traf Mo Salah, einmal Mané, zweimal Firmino. Die Defensivspezialisten aus Rom schauten sich ratlos an, solch einen Überwältigungsfußball sind italienische Mannschaften, die eher wie Schachclubs auftreten, nicht gewohnt. In den letzten zehn Minuten konnte Rom das Ergebnis zwar etwas freundlicher gestalten, die Highlights des Spiels sehen aber in etwa so aus:

Wer war der Mann des Spiels?

Mohamed Salah. Er war nicht nur der Spieler dieses Spiels, sondern ist schon jetzt der Spieler des Jahres. Vergessen Sie Messi, vergessen Sie Ronaldo. Salah it is. Score like an Egyptian. Niemand flitzt derzeit so mühelos durch Europas Strafräume wie der Ägypter. Gegen die Roma machte er die ersten beiden Tore selbst (ein Traumtor und noch ein Traumtor) und bereitete die nächsten beiden so vor, dass seine Kollegen nur noch den Fuß hinhalten mussten. Salah ist so schnell, dass seine Tempoläufe noch in Zeitlupe wie in Normalgeschwindigkeit wirken. Zudem ist sein Fuß stets mit dem Ball verschraubt. Er hat in 47 Pflichtspielen nun 43-mal getroffen und scheint zudem auch ein netter Kerl zu sein.



Gegen die Roma verzichtete er auf exzessiven Jubel, weil er dort noch bis vergangenen Sommer unter Vertrag war und viel über Fußball gelernt hat. Daheim in Ägypten spendet er Teile seines Gehalts, lässt Fußballplätze bauen und schenkte dem Mann, der in sein Elternhaus einbrach, Geld – und verschaffte ihm einen Job. In den 90 Minuten von Liverpool setzte er sich übrigens auch anderweitig durch. Das Duell der Propheten entschied Mohamed Salah gegen Juan Jesus gleich mehrmals für sich.

Was bitte passierte in den letzten zehn Minuten?

Wer etwas früher ins Bett gegangen ist, wird etwas erstaunt sein. Der AS Rom machte noch einmal zwei Tore. Vielleicht auch, weil Klopp seinen Star ein wenig zu früh auswechselte. Ohne Salah, der sich in der 75. Minute den Applaus des Publikums abholen durfte, wusste Liverpool nicht mehr, wohin mit dem Ball. Rom begann plötzlich wieder, sich für dieses Fußballspiel zu interessieren. Nachdem Liverpools Verteidiger Lovren unter einem langen Ball hindurchsprang, traf Džeko zum 5:1. Das 5:2 fiel kurz darauf nach einem sehr strengen Elfmeterpfiff des ansonsten guten deutschen Schiris Brych. Er wollte ein absichtliches Handspiel von Milner gesehen haben, der den Ball aber zunächst an den Körper und dann erst an die Hand bekam. So kam es zu der seltsamen Situation, dass die Mannschaft, die 5:2 gewonnen hat, fast mit ein wenig tiefer hängenden Köpfen vom Feld ging als die eigentlichen Verlierer.

Was bedeutet das für das Rückspiel?

Dass noch was möglich ist. Der AS Rom wird sich mit der Erinnerung motivieren, auch gegen Barcelona einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt zu haben. Ein 3:0 würde erneut reichen. Zudem fehlt Liverpool auswärts die Anfield Road, in der Ferne kommt ihr Heavy Metal meist ohne Verstärker daher. Und: Wie alle Klopp-Mannschaften hat auch Liverpool das Verteidigen nicht erfunden.

Und Jürgen Klopp?

Der steht dennoch vor seinem zweiten Einzug ins Finale der Champions League. So mancher BVB-Fan wird sich in Zeiten von Peter Stöger ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischen. Und die Geschichte des HSV, der Klopp einst nicht wollte, weil er unrasiert und mit zerrissenen Jeans zum Gespräch kam, kann man ebenfalls nicht oft genug erzählen. Der Menschenfänger Klopp jedenfalls funktioniert auch in Liverpool. Und wird gar zum Hobbypolitiker.

Im Guardian schlug er nun vor, noch einmal über den Brexit abstimmen zu lassen: "Für mich macht der Brexit keinen Sinn. Lasst uns das noch einmal durchdenken und dann mit den richtigen Informationen abstimmen – nicht mit den Infos, die man in der Brexit-Kampagne bekommen hat. Die waren offensichtlich nicht korrekt, jedenfalls nicht alle", sagte er. Liverpool jedenfalls zeigt allen Skeptikern auf der Insel, wie schön Europa doch sein kann.

"When we split and one goes in this direction and one goes this way, there are problems" - Liverpool manager Jurgen Klopp says Brexit, and Donald Trump, are "not the solution".



Watch the extended interview here: https://t.co/pym0ZOHJyU pic.twitter.com/2SndCYdcls — Channel 4 News (@Channel4News) 24. April 2018