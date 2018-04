Der FC Bayern München hat Bayer Leverkusen im Halbfinale des DFB-Pokals deutlich besiegt. Der deutsche Rekordsieger unter Trainer Jupp Heynckes setzte sich mit 6:2 (2:1) gegen die zuletzt starke Werkself durch und spielt damit am 19. Mai im Berliner Olympiastadion um den Gewinn des DFB-Pokals.

Vor 30.120 Zuschauern im ausverkauften Leverkusener Stadion erzielten Dreifach-Torschütze Thomas Müller (52./64./78.), Robert Lewandowski (2./9. Minute) sowie Thiago (60.) die Treffer für die Münchner. Auf der Leverkusener Seite waren Lars Bender (16.) und Leon Bailey (72.) für die Tore verantwortlich. Es war die höchste Niederlage von Bayer Leverkusen in der Pokalgeschichte.



Die Bayern waren mit einem frühen Führungstreffer gut in die Partie gestartet. Nach einer Flanke von Jérôme Boateng konnte Bayer-Schlussmann Bernd Leno den Kopfball von Müller noch gut parieren. Doch Martínez kam vom Strafraumrand frei zum Schuss. Bevor der Ball ins Tornetz traf, streifte Lewandowski ihn noch mit der Sohle.



Kurze Zeit später kam Bayer zu einer Chance, aber Bayern-Torwart Sven Ulreich parierte einen Kopfball von Kevin Volland (5.). Die Münchner erhöhten auf 0:2, ehe Leverkusen den Ausgleich hätte erzielen können. Lewandowski schoss mühelos nach Flanke von Ribéry zum zweiten Tor ein.

Trotz des Rückstands kam Leverkusen ins Spiel zurück. Lars Bender nutzte eine kurze Verwirrung in der Gästeabwehr zum Anschlusstreffer. Die Bayern machten daraufhin weiter Druck, doch Leverkusen hatte Chancen zum Ausgleich. Nachdem Volland Ulreich zunächst irritierte, parierte der Schlussmann einen Schuss von Lars Bender (32.). Auch einen kraftvollen Schuss von Karim Bellarabi wehrte Ulreich (37.) bravourös ab.

Zur zweiten Halbzeit wurde Leon Bailey eingewechselt. Bayer kam weiter zu Chancen: Ulreich parierte gegen Bellarabi (49.) mit einem Reflex überragend. Im Gegenzug kamen allerdings wieder die Bayern: Thiago servierte brillant auf Müller und der Kapitän schob zum 3:1 ein. Leverkusen war bedient – und schnelle Tore von Thiago und Müller entschieden endgültig das Spiel. Die Tore von Bailey und erneut Müller beendeten ein spannendes Spiel.



Der Münchner Finalgegner wird an diesem Mittwoch zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt ermittelt. In der kommenden Woche geht es für die Bayern aber zunächst in der Champions League weiter: Dann steht das Halbfinale gegen Real Madrid an.