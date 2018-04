Auch wenn der Favorit aus München mittlerweile nach Spielen mit 2:1 führt, gehört die bisher beste Szene der Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einem Berliner. Jonas Müller ergaunerte sich den Puck von einem Gegenspieler, lief ins gegnerische Drittel, umkurvte ein paar Gegenspieler und leitete im ersten Spiel so das vorentscheidende 4:2 der Berliner Eisbären ein. So viel Kraft, so viel Feinmechanik. Diese Szene hätte auch Eishockeyfans in Montreal, New York oder Pittsburgh von den Sitzschalen gerissen.

Müller, 22, ist so etwas wie das nächste große Ding des deutschen Eishockeys. Die Nation, so kann man es nach der olympischen Euphorie sagen, prägte sich sein Gesicht im Finale gegen Russland ein. Weil er nach dem knapp verpassten Gold am bitterlichsten weinte. Aber auch, weil er das zwischenzeitliche 3:2 machte, kühler als das Eis auf dem er seinen Sport ausübt: Abwarten, abwarten, abwarten, schießen. Spätestens da wusste auch der letzte Scout, wer der Müller des deutschen Eishockeys ist.

Eine Mischung aus Bayern München und RB Leipzig, oder kurz: das Grauen

Im Finale der DEL spielt der geschmeidige Müller gegen den EHC Red Bull München, die dominierende Mannschaft der Liga. Die Münchner werden seit Jahren von dem in der Sportwelt mittlerweile bekannten österreichischen Brausemilliardär Didi Mateschitz gepeppelt. Anders als dessen Werbeträger auf dem Fußballfeld aber gewinnen die Eishockeyspieler bereits Titel. In diesem Jahr könnten es die dritte Meisterschaft in Serie geben.



Für echte Hockeyfans ist der amtierende Meister eine Mischung aus Bayern München und RB Leipzig. Oder kurz: das Grauen. Bei den Fans weckt das Konstrukt erwartbare Kommerzkritik, Neid, zuweilen gar Hass, auch weil mit Steve Pinizzotto der wohl härteste und gleichzeitig fallsüchtigste Spieler Deutschlands das RB-Trikot trägt. Was aber, wenn RB München dem deutschen Eishockey tatsächlich Flügel verleiht? Wenn es die steilen Karrieren von Talenten wie Jonas Müller begünstigt und die Erfolgschancen der Nationalmannschaft erhöht?

Auf jeden Fall, darüber besteht Einigkeit von Bremerhaven bis Straubing, sind Ligaspiele gegen den bayrischen Riesen eine Attraktion. Sebastian Gross weiß das ziemlich gut. Er ist Redaktionsleiter der EishockeyNews, dem kicker für Eishockeyfreunde. Und er ist Stadionsprecher bei den Straubing Tigers. Er sagt: "Natürlich spielt bei uns auch Lokalität eine Rolle. Aber Spiele gegen RB sind überall besonders heiß, voller Rivalität. Klein gegen groß. Bei uns in Straubing haben sich sogar die Torhüter beider Teams im Bullykreis duelliert."

Färbt auf Leistungen des Nationalteams ab

Allein das Feindbild RB macht die Liga attraktiver. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. RB spielt auch das mutigste und beste Eishockey. Unterzahl- und Überzahlspiel sind herrlich anzuschauen. Da in München die halbe deutsche Nationalmannschaft spielt, färbt das auch auf die Leistungen der DEB-Auswahl ab. Mit Domenik Kahun, Patrick Hager, Yannic Seidenberg, Konrad Abeltshauser oder Daryl Boyle haben zahlreiche Nationalspieler wichtige Rollen in den besonderen Spielsituationen eines Eishockeyspiels. Sie tragen dieses Können mit zu Weltmeisterschaften oder den Olympischen Spielen.

Dass Deutschland international immer besser wird, liegt also nicht nur am Nationaltrainer Marco Sturm, der die Spieler mitreißt. Es ist auch der bestens eingespielte Kern aus München, der hilft. Gross sagt: "Die Vorbereitungszeiten sind im Eishockey kürzer als beim Fußball. Es hilft massiv, wenn die Spieler sich kennen, eingespielt sind. Das ganz unabhängig davon, ob der Kern in Mannheim, Köln, Berlin oder München spielt."

Und dann sind ja noch die Spieler wie Jonas Müller. Jung, hungrig, bereit sich mit den Besten zu messen. Vielleicht sogar demnächst in Nordamerika. Die Entwicklung von Müller und seinen talentierten Kollegen liegt auch am Brauseclub auf Eis.