Olympique Marseille – Red Bull Salzburg 2:0 (1:0)

Olympique Marseille hat gegen Red Bull Salzburg gewonnen und ist damit dem Finale der Europa League näher gekommen. Die Franzosen schlugen Red Bull Salzburg mit 2:0 (1:0). Die Tore für die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia schossen Florian Thauvin (15.) und Clinton N'Jie (62.).



FC Arsenal – Atlético Madrid 1:1 (1:0)

Der FC Arsenal muss trotz hoher Überlegenheit um den Finaleinzug in der Europa League bangen. Die Londoner und Atlético Madrid trennten sich im Halbfinal-Hinspiel mit einem Unentschieden von 1:1 (0:0). Alexandre Lacazette (61. Minute) brachte Arsenal zunächst in Führung. Antoine Griezmann glich in der 82. Minute aus.



Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag (21.05 Uhr) in Madrid und Salzburg statt. Das Finale steigt am 16. Mai in Lyon.