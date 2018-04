Wer spielt wann gegen wen?

Vergangenes Wochenende versagte unsere Herzchenwertung. Umso mehr Hingabe erwarten wir von Ihnen in dieser Woche.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Köln gegen Freiburg. Das derzeit toteste Team der Liga, Freiburg, spielt gegen seinen Vorgänger. Leichenfledderei in Köln. Freiburg hat seit acht Spielen nicht mehr gewonnen, Köln in der ganzen Hinrunde nur einmal. In der Rückrunde traf dann Freiburg nur neunmal, zuletzt Mitte März. Vergangene Woche belebte der SC auch noch den HSV wieder, einen schlimmeren Angriff auf die Etikette der Liga gibt es nicht. Auch diese 0:1-Niederlage wurde von mindestens einem fragwürdigen Pfiff des Schiedsrichters begleitet, wie aus Freiburger Sicht eigentlich jedes Spiel diese Saison. Vielleicht ist das ja aber alles schon bald vergessen: Immerhin liegt der Gegner vom Wochenende, Köln, nur noch im Erstliga-Wachkoma. Gewinnen Freiburg und der HSV nicht, ist zumindest der direkte Freiburger Abstieg nicht mehr möglich.

Und vielleicht geht ja noch mehr. Wolfsburg ist punktgleich, spielt allerdings gegen den HSV. Die Freiburger sollten dort also auf ein Unentschieden hoffen. An die Begegnung erinnern sich vor allem Lewis-Holtby-Fans. Im Mai 2017 rettete sich der HSV am letzten Spieltag und schickte Wolfsburg in die Relegation. Holtby tanzte nackt auf der Trainerbank. Und 2015 stand er, ebenfalls entblößt obenrum, in Karlsruhe vor dem nicht abgestiegenen Hamburger Anhang. Trifft Holtby am Wochenende, schickt er seinen damaligen Trainer, Bruno Labbadia, mit Wolfsburg wieder näher an die Relegation. Sie sehen schon: Im deutschen Abstiegskampf ist man seit Jahren unter sich.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bayern gegen Frankfurt. Seit Niko Kovać sagte, dass er ab Juli die Bayern trainiert, verlor Frankfurt 1:4 und 0:3. Und seit die Bayern wissen, wer sie ab Juli zur nächsten Meisterschaft begleiten darf, gewannen sie das DFB-Pokalhalbfinale und einige Ligaspiele, verloren aber 1:2 gegen Madrid. Eine Niederlage, die Kovać wohl gelegen kam. Je weniger Titel die Bayern holen, desto einfacher wird der Job für ihn. In der Champions League verdattelten es sich die Bayern nun selbst, im Pokalfinale kann Kovać mit Frankfurt sein bayerisches Erbe so klein wie möglich halten. Glaubt nur keiner dran. Den Probelauf gibt es jetzt am Wochenende. Den Bayern werden Jérôme Boateng und Arjen Robben fehlen. Robben wird für das Rückspiel in Madrid wohl wieder fit, Boateng aber verletzte sich mal wieder ohne Fremdeinwirkung am Muskel und fällt sechs Wochen aus. Bitter. Vielleicht ist in der Kabine noch Platz für ein Kruzifix.

Wer steht im Blickpunkt?

Ralph Hasenhüttl. Leipzigs Trainer ist die für seinen Hautsponsoren übliche Flughöhe abhandengekommen. Noch vor wenigen Wochen war er Kandidat in München und Dortmund. Dann kam der April: 1:4 gegen Leverkusen, 2:5 in Marseille, 1:1 gegen Bremen und 2:5 gegen Hoffenheim. Leipzig wurde schöngestutzt. Deswegen haben die Bosse Rangnick und Mintzlaff entschieden, über Hasenhüttls Zukunft erst nach der Saison zu verhandeln, wenn sie wissen, wo sie nächstes Jahr spielen werden. Schon im März deutete Mintzlaff im feinsten Marketingsprech an, dass Hasenhüttls Zukunftsaussichten trübe sind: "Aber es gab auch Spiele, in denen wir unser Spiel und unsere DNA nicht so auf den Platz gebracht haben." Der Athletiktrainer hat seinen Abschied schon angekündigt, der Teampsychologe auch. Co-Trainer Zsolt Löw folgt womöglich Thomas Tuchel nach Paris. Und qualifiziert sich RB nicht für den Europapokal, verringern sich die Einnahmen für Naby Keita, der nach Liverpool wechselt, um fast 20 Millionen Euro. Hasenhüttl wäre seinen Job los. Doch der findige Fußballkonzern hat natürlich eine Dose im Ärmel: Manche sagen, Marco Rose, Trainer von Europa League-Halbfinalist RB Salzburg, müsste sich, mit Ausnahme des Wohnortes, beruflich gar nicht stark verändern. Der Grenzverkehr läuft. Doch spielt Leipzig so weiter, will vielleicht der ein oder andere bald in die andere Richtung fahren. Äh, also, wenn das denn geht: