Die neuesten Gerüchte beschreiben gut, was Real Madrid ausmacht: Der Verein will seinen Stürmer Karim Benzema loswerden und durch Mohamed Salah ersetzen. Doch Cristiano Ronaldo lässt ausrichten, dass er mit seinem alten Kumpel weiterspielen will. Und Sergio Ramos meint, dass Liverpools ägyptischer Star zu viel Gehalt fordere und nicht mehr verdienen sollte als die, die zuletzt so viel für Real gewonnen haben. In Madrid bestimmen die Stars auf dem Platz die Politik.

Man kann nicht mit Gewissheit sagen, ob das alles stimmt. Man kann es sich aber gut vorstellen. Denn Real Madrid, der Halbfinalgegner des FC Bayern in der Champions League an diesem Mittwoch, ist und war schon immer ein besonderer Verein. Es ist der Club, bei dem die Spieler das Sagen haben. Man könnte auch sagen: bei denen den Spielern das Spiel gehört. Und etwas Spezielles zeichnet das Real Madrid der Gegenwart aus, das ganz anders ist als sein Ruf. Der derzeitige Erfolg beruht nicht nur auf Geld, sondern auch auf einer Strategie, gar einer romantischen Idee.

Noch nicht lang ist es her, da lief einiges anders in Madrid. Anfang des Jahrhunderts setzte Real auf die Galacticos. Jedes Jahr kaufte der Vereinschef Florentino Pérez einen der teuersten Spieler der Welt: Figo, Zidane, (den brasilianischen) Ronaldo, Beckham, Owen. Erfolg brachte das kaum, dafür aber das hartnäckige Klischee, der Club der plumpen Geldsäcke zu sein.

Der aktuellen Elf entspricht das längst nicht mehr. Real setzt auf Kontinuität. Der Kapitän Sergio Ramos trägt seit dreizehn Jahren königliches Weiß, der linke Verteidiger Marcelo seit 2007, Ronaldo und Benzema seit 2009, Luka Modrić lenkt die Angriffe im sechsten Jahr. Ihre Verträge laufen, wie die aller Stammspieler, noch mindestens zwei Jahre. Neun von vierzehn Spielern, die beim 4:1-Endspielsieg 2014 gegen Atlético Madrid zum Einsatz kamen, sind noch im Verein. Und es ist möglich, dass die Startelf in München die gleiche ist wie die beim 4:1 im Finale 2017 gegen Juventus Turin.



Der Club macht was mit seinem Geld

Reals Geschick erkennt man noch besser an der zweiten oder ehemals zweiten Reihe. Viele Spielzeiten war Isco, 25, Ersatzspieler, inzwischen hat er sich kontinuierlich in die Mannschaft gedribbelt und zählt oft zu den Besten. Raphaël Varane, der an diesem Mittwoch 25 wird, ist schon im siebten Jahr in Madrid. Lange musste er sich hinter Ramos und den portugiesischen Bad Boy Pepe einreihen, heute ist der französische Abwehrspieler gesetzt. Der brasilianische Abräumer Casemiro hat sich den Respekt seiner Mitspieler ertreten und ergrätscht.



Und die Zukunft wird schon eingeleitet. Marco Asensio, 21, schoss im Vorjahresfinale gegen Turin ein Tor. Lucas Vàzquez, 26, war schon als Jugendlicher im Verein und entpuppt sich nach ein paar Umwegen als Spätzünder. Auch die anderen Ersatzspieler, die Verteidiger Theo und Nacho, sind zuverlässig, der Austrokroate Mateo Kovačić im Mittelfeld auch. Alle haben nicht viel gekostet.

Natürlich ist Real reich und steht in der Nahrungskette oben. Aber der Club macht was mit seinem Geld und seinem Status. Er kauft nicht nur, sondern entwickelt Qualität. Die letzten Stars, die Real kaufte, waren Gareth Bale (101 Millionen Euro) vor fünf sowie James Rodríguez (75 Millionen) und Toni Kroos vor vier Jahren. Aber der Kolumbianer ist an München verliehen und der Waliser spielt keine große Rolle, vielleicht ja auch, weil sein Preis höher war als der Ronaldos und CR7 keine Götter neben sich duldet. Durchgesetzt hat sich Kroos, der billigste der drei Transfers. Er kam für weniger als 30 Millionen Euro aus München, dafür bekommt man heute nicht mal mehr einen Stürmer aus Hoffenheim.