Der ehemalige Trainer Thomas Schaaf kehrt zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurück. Wie der Club mitteilte, übernimmt der 57-Jährige in der neuen Saison den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors. Schaaf soll unter anderem ab dem 1. Juli eine "einheitliche Trainings- und Spielphilosophie" für den Verein entwickeln.

Werder-Geschäftsführer Frank Baumann bezeichnete die Personalie als eine "Schlüsselstelle in der Verzahnung zwischen Profi- und Ausbildungssektor". Er freue sich, dass er mit Schaaf einen "Fußballfachmann mit Expertise" für den Posten gewinnen konnte. Dieser kündigte an, "eine Topausbildung auf internationalem Niveau nachhaltig etablieren zu wollen".



Schaaf ist seit 1972 im Verein. Von 1978 bis 1995 spielte er als Profi für die Bremer und wurde 1988 und 1993 deutscher Meister. Von 1999 bis 2013 arbeitete er als Cheftrainer für Werder und führte die Mannschaft unter anderem 2004 zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.

Der derzeitige Cheftrainer Florian Kohfeldt kündigte an, den Austausch mit Schaaf zu suchen, betonte in der Mitteilung des Vereins aber zugleich, dessen Aufgabe sei "nicht im Tagesgeschäft am Bundesliga-Team", also in seinem Verantwortungsbereich verortet.



Schaaf werden die sportlichen Leiter des Bundesligisten, Thomas Wolter, Heiko Flottmann und Thorsten Bolder, unterstellt sein. Als Mentor soll er ihnen zur Seite stehen, heißt es in der Mitteilung des Vereins, und "eine ständige Analyse des europäischen Spitzenfußballs sicherstellen".