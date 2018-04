Wer spielt wann gegen wen?

Gönnen Sie doch auch den Bayern mal einen Sieg der Herzchen, liebe Leserinnen und Leser!



Welche Spiele dürfen Sie nicht verpassen?

Hamburg gegen Freiburg und Köln gegen Schalke. Falls die Mainz, Wolfsburg und Freiburg gewinnen, könnten der FC und der HSV an diesem Sonntag absteigen. Daraus ergibt sich für den neutralen Fan eine komfortable Situation: Zu Beginn kann er den beiden putzigen Traditionsvereinen noch mal die Daumen drücken, und falls die das wieder mal nicht hinbekommen, können Sie ja noch umschalten auf die schöne deutsche Tugend Schadenfreude. Werden Sie nicht weich, wenn Sie weinende Fußballer sehen! Köln gestaltet immerhin schon seine Zukunft. Als neuer Trainer kommt Markus Anfang, der mit Holzbein Kiel noch aufsteigen kann. Anfang fühlt sich offenbar in der zweiten Liga besser aufgehoben. Mit Blick auf seine Zukunft mag das eine kluge Entscheidung von ihm sein, wirkt aber auch irgendwie leicht unterkühlt. Was mit Christian Titz in Hamburg passiert, steht in den Sternen. Die Fans wollen ihn, seine Chefs aber offenbar eher nicht so. Vielleicht geht er bei einem HSV-Abstieg nach Kiel, dann bleibt er vielleicht auch in der Bundesliga.

Aber warum nur von Abstieg reden? Seinen Optimismus nicht verloren hat Klaus-Michael Kühne. Er sagte diese Woche: "Der HSV möge leben." Und weil er die Rechnungen für das Hamburger Missmanagement nicht mehr alleine zahlen will, nahm er den Steuerzahler in die Pflicht. "Dazu müssen viele beitragen, nicht zuletzt die Stadt Hamburg. Ich weiß, alle Vereine müssen gleich behandelt werden, aber es gibt auch gleichere." Es sind solche Sätze, die einem klarmachen: Man würde ihn und den HSV in der Bundesliga schon vermissen. Vielleicht geht ja noch was. Am Samstag kommen die gebeutelten Freiburger, die seit sieben Spielen sieglos sind. Dann geht's noch gegen Wolfsburg, Gladbach und Frankfurt. Das Hamburger Zauberwort heißt Restprogramm.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hannover gegen Bayern. Zwei Geisteshaltungen treffen aufeinander. Da ist 96, das am Donnerstag eine Mitgliederversammlung abhielt. Seit Martin Kind 50+1 aushebeln möchte, sind diese Abende aufreibende Debattenrunden geworden. Erst um Mitternacht war Schluss. Zwei Mitglieder hatten den Antrag gestellt, die Satzung zu ändern und die Mitgliederversammlung zum höchsten Entscheidungsgremium zu machen. Kinds Alleingänge würden damit unmöglich. Der Antrag fand mehr als 50 Prozent Zustimmung, verfehlte aber die notwendige Zweidrittelmehrheit. Kind kam davon, aber es war kein Triumph. Er meckerte: "Das ist nur unbedeutend und nur optisch relevant." Vielleicht hatte die Kampagne der Kind-Unterstützer Einfluss auf die Wahl gehabt, manche Kritiker konnten erst am Nachmittag ihr Stimmrecht einklagen. Eine harmonische Familie ist Hannover nach wie vor nicht.

Das trifft aber auf den Gegner zu. Die Bayernfamilie rückt noch enger zusammen. Nach Hasan Salihamidžić und den Kovač-Twins holten die Bayern nun Miroslav Klose als Jugendtrainer zurück und kündigten an, Mehmet Scholl wieder einzustellen. Der hatte sich 2013 gegen seine Aufgabe als Trainer der U23 und für die ARD entschieden, jetzt sieht Uli Hoeneß in ihm aber wieder die rot-weiße Zukunft.

Wer steht im Blickpunkt?

Niko Kovač. Fünf Spiele lang ist er noch Trainer der Eintracht. Fünf Spiele lang wird er der Mannschaft noch seinen Style beibringen: Er sah beim 1:0-Pokalhalbfinalsieg seiner Frankfurter auf Schalke nämlich genau das, was er vorher gefordert hatte: "Mich interessiert es nicht, wie wir weiterkommen. Sei es mit Betonfußball." Mission geglückt. Das Spiel war arm an Format und reich an Kampf. Fernandes ging 33 Sekunden nach seiner Einwechslung mit Rot vom Feld. Scheint so etwas wie ein Arbeitsnachweis unter Kovač zu sein. Was nicht so recht passt: Kovačs elegant um die Schultern gewickelter Pullover, eine Assimilierung an die Kaufinger Straße in München. Bevor die Eintracht im Mai wieder nach Berlin fährt, wo Kovač im Pokalfinale auf seinen neuen Verein trifft, kommt die Hertha am Samstag nach Frankfurt. Auch da gibt es eine Verbindung: Würde er seinen Pullover in seiner Weddinger Heimat erneut so drapieren wie ein FDP-Politiker auf dem Golfrasen, man würde ihn auf der Seestraße zur Strafe mit Kebabsoße übergießen.