SV Sandhausen – 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

Dem 1. FC Nürnberg ist der Aufstieg in die erste Bundesliga gewiss. Mit ihrem 2:0-Sieg im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen steht Nürnberg punktgleich mit Fortuna Düsseldorf auf dem ersten Platz der Tabelle. Der Club steigt nach vier Jahren in der zweiten Liga wieder auf – zum achten Mal in der Vereinsgeschichte.



Dem Kapitän der Nürnberger, Mittelfeldspieler Hanno Behrens, gelang in der 38. Minute das 0:1 gegen die Gastgeber. Den zweiten Treffer erzielte Abwehrspieler Tim Leibold in der 75. Minute. Die Gastgeber hatten am vergangenen Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt mit einem 0:2 in Heidenheim verpasst. Der SV Sandhausen liegt auf Platz elf der Tabelle.

Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel 1:1 (0:0)

Zeitgleich zur Partie Sandhausen gegen Nürnberg hatte Fortuna Düsseldorf Holstein Kiel zu Gast. Die Partie endete unentschieden 1:1. Düsseldorf hatte sich bereits in der vergangenen Woche den Aufstieg in die erste Bundesliga gesichert. Die Kieler belegen Platz drei und dürfen im Relegationsspiel gegen den 16. der ersten Liga antreten.