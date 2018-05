Mit 1860 München, Energie Cottbus und KFC Uerdingen steigen drei ehemalige Bundesligisten in die 3. Liga. Sie setzten sich in ihren Relegationsspielen durch.



1860 München – 1. FC Saarbrücken 2:2 (0:1)

Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel reichte den Münchnern gegen Saarbrücken ein Unentschieden. Saarbrücken ging zunächst in der 33. Minute mit einem Eigentor durch den Münchener Jan Mauersberger in Führung, zudem traf der Saarbrücker Sebastian Jacob in der 58. Minute. Doch dann verwandelte der 1860er Sascha Mölders einen Foulelfmeter zum 1:2 (66.). Simon Seferings sorgte Sekunden nach seiner Einwechslung in der 83. Minute für die Entscheidung.

Energie Cottbus – SC Weiche Flensburg 0:0

Energie Cottbus hatte das Hinspiel mit 3:2 gewonnen, so reichte den Brandenburger nun ein ebenfalls ein unentschieden, um nach zwei Jahren Regionalliga in die dritte Liga aufzusteigen. Lange Zeit musste die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz gegen Flensburg allerdings bangen. Damit beendet der ehemalige Bundesligist sein Fußballjahr mit 28 Siegen aus 34 Ligaspielen.

SV Waldhof Mannheim – KFC Uerdingen 1:2 (1:2)

Die Partie musste in der 82. Minute aufgrund von Rauchbomben, Raketen und Böllerschüssen auf den Tribünen des Mannheimer Carl-Benz-Stadions abgebrochen werden. Trotz des Rückzugs der Mannschaften in die Kabinen beruhigte sich die Lage nicht. Die Tore für den KFC, der den Durchmarsch von der Oberliga in die 3. Liga schaffte, erzielten Connor Krempicki (29. Minute) und Tanju Öztürk (39.). Der zwischenzeitliche Ausgleich kam von Patrick Mayer (32.). Das Hinspiel hatte Uerdingen mit 1:0 gewonnen.