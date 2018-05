Nach ihm ist ein Asteroid benannt, Arsènewenger aus dem mittleren Hauptgürtel. Wie der Komet im All, wird Wengers Stern am Fußballhimmel weiter glühen – obwohl seine Zeit als Trainer des englischen Erstligisten FC Arsenal am Sonntag in Huddersfield endet, und damit ein großes Kapitel Sporthistorie.



1996 war Arsène Wenger nach London gekommen, damals trainierten in der Bundesliga Werner Lorant, Hannes Bongartz und Dixie Dörner. Drei Mal wurde er mit den Gunners englischer Meister, 2004 sogar ungeschlagen. 2006 stand er mit ihnen im Finale der Champions League.

Von 1996 bis heute: Der FC Arsenal hatte einen Trainer – andere deutlich mehr © Wikipedia 1 FC Arsenal © Wikipedia 5 Manchester United © Wikipedia 13 FC Bayern München © Wikipedia 13 Borussia Dortmund © Wikipedia 19 Real Madrid © Wikipedia 25 Hamburger SV Grafik: ZEIT ONLINE

Viel wichtiger als Titel ist aber der Einfluss des Ästheten Wenger auf den englischen, vielleicht den gesamten europäischen Fußballstil. Früher stand England für Physis, Kampf und insbesondere Arsenal für Klopperfußball. Der elsässische Kosmopolit ließ plötzlich mit französischen, holländischen, zuletzt auch deutschen Feingeistern den Ball zirkulieren.

Er gab fast nie viel Geld aus, entdeckte stattdessen unbekannte Talente, formte Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires oder Dennis Bergkamp zu Stars, war in den Stadionbau eingebunden und machte Arsenal zu einer Weltmarke. Sein Anteil an der Modernisierung und der globalen Anziehungskraft der Premier League ist damit gar nicht zu überschätzen. Zudem verbot der Asket seinen Spielern Alkohol und Big Macs, wovon sich viele englische Profis jahrzehntelang ausschließlich ernährt hatten. Auf dem Platz gab er ihnen hingegen viel Freiraum, für die ganz großen Erfolge vielleicht ein wenig zu viel.

Auch deshalb war Wenger immer wieder Ziel von Spott und zog Rivalen an, etwa José Mourinho. Der ehemalige Trainer Alex Ferguson und Wenger wiederum bewarfen sich im Spielertunnel mal mit Essen, was als "Pizzagate" in die Annalen einging. Selbst das konnte dem Ruf des Gentleman nichts anhaben.

22 Jahre – eine Ewigkeit, in der andere Vereine Trainer dutzendweise heuerten und feuerten (siehe die Animation oben). Mögen einige behaupten, selbst Arsenal-Fans, es hätten angesichts vieler zuletzt titelloser Jahre ein paar weniger sein dürfen, ist Wenger für nicht wenige ein Vorbild und der wichtigste Trainer aller Zeiten.