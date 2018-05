Bevor sie nach dem Schlusspfiff in den Treppenhäusern verschwanden, blickten viele HSV-Fans noch einmal ins Rund des Volksparkstadions. In ihr Stadion, in dem bald Sandhausen und Heidenheim die Gegner sein werden. Andere lehnten über dem Geländer und starrten aufs leere Spielfeld. Und wieder andere waren einfach sitzen geblieben, kraftlos. Manche hatten feuchte Augen, andere wischten sich die Tränen mit ihrem blau-weißen Schal aus dem Gesicht. Frauen nahmen ihre Männer in den Arm. Jeder Abstieg ist ein kleiner Tod.

Der Abstieg des Hamburger SV ist kein gewöhnlicher Abstieg. Die Bundesliga ohne den HSV, das gab es noch nie. Daran wird man sich erst gewöhnen müssen. Auch wenn einem der Club seit vielen Jahren auf den Keks ging, weil er immer schlecht spielte und wie ein Untoter nie vergehen wollte: In den vergangenen Wochen hat sich etwas geändert. So viel, dass Gladbachs Trainer Dieter Hecking nach dem Spiel sagte: "Der HSV hat gezeigt, dass Fußball Spaß machen kann, auch wenn man absteigt."

54 Jahre, 262 Tage, 0 Stunden, 35 Minuten. So lange spielte der HSV in der Bundesliga. Seit immer also. Damit das niemand vergaß, haben sie in Hamburg schon vor vielen Jahren eine Uhr in eine Stadionecke gehängt, die eben anzeigt. Bei der Uhr ist leider nicht ganz klar, ob sie die Mannschaft eher beflügelte oder lähmte, weil es ja auch eine Bürde sein kann, ständig die Geschichte im Blick zu haben.

Tag der letzten Male

Über die Uhr machten sich zumindest viele lustig. An diesem Tag auch die Fans des Gegners aus Mönchengladbach, die eine Banderole mitbrachten, die der Uhr sehr ähnlich sah. Sie aber lief rückwärts und wurde per Hand auf den neuesten Stand gebracht und irgendwann zeigte sie an, dass die letzte Minute des HSV in der Bundesliga angebrochen war.

Das war kurz vor Schluss, der HSV führte 2:1. Er spielte ordentlich, war nicht schlechter als das Mittelklasseteam aus Gladbach. Nur nutzte ihnen das nichts. Der direkte Konkurrent aus Wolfsburg musste verlieren, führte aber selbst 3:1. Der HSV hatte das Pech, das Wolfsburg am letzten Spieltag auf den bereits abgestiegenen Tabellenletzten aus Köln traf, der keine Anstalten machte, dem HSV zu helfen. Da waren auch die Köln-Gesänge umsonst, die einige Fans schon auf der Bahnfahrt zum Stadion anstimmten. "Der Abstieg wurde nicht heute entschieden", war ganz sicher der häufigste Satz im Großraum Hamburg an diesem Samstag. Noch vor: "Morgen wieder segeln auf der Außenalster?"

Es war der Tag der letzten Male. Das letzte Mal sang Lotto King Karl auf seiner leicht albernen Hebebühne von Hamburg, seiner Perle. Das letzte Mal kehrten die Fans in der Unabsteigbar ein, jener HSV-Kneipe samt Biergarten direkt am S-Bahnhof Stellingen, in der sie sich mit Bier und Wurst eindecken. Die Tränke hat nun ein Namensproblem.

Wie tief sich der Abstieg des HSV in die Bundesligageschichte hinein fräst, erkennt man auch daran, dass die Hamburger mit dem Sieg gegen Gladbach vorbei am BVB auf Rang drei der ewigen Tabelle zogen. Und man erkennt es an den vielen illustren Namen, die auf den Trikots der Fans standen: van Nistelrooy, Barbarez, Zé Roberto, Kompany, van der Vaart, na gut, auch Westermann. Einer hat sich "Seeler" aufs aktuelle Trikot flocken lassen.

So ein Depp kann der Fußballgott manchmal sein

Die Hamburger aber gingen mit Stil. Immerhin. Unter ihrem neuen Trainer Christian Titz holten sie aus acht Spielen vier Siege. Für die gleiche Anzahl an Erfolgen hatten sie zuvor 26 Spiele gebraucht. An ihm lag es nicht, er kam schlicht zu spät. Das ist das größte Unglück des HSV, dass es seine Verantwortlichen seit Jahren zuverlässig schaffen, falsche Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel die falschen Trainer zu verpflichten. In dieser Saison wurschtelten Markus Gisdol und Bernd Hollerbach vor sich hin und als dann der Richtige gefunden war, liefen ihnen die Spieltage davon.

Dennoch ist die Spätform nicht umsonst gewesen. Der HSV ist ein wenig sympathischer geworden. Ihm wird nicht mehr reflexhaft alles Schlechte gewünscht wie in den vergangenen Jahren, als er grausigen Fußball spielte und dennoch immer irgendwie in der Liga blieb. Nun spielt er nett und steigt ab. So gemein kann der Fußballgott manchmal sein.

Zumal ein anständiger Abgang auch ein Signal ist. Er zurrt schon einmal das Grundgefühl für die kommende Saison fest. Und das ist eher positiv, klingt fast nach Aufbruch. "Ich habe den Spielern mitgegeben, dass ich ein Stück weit stolz auf sie bin. Es ging darum, dass wir uns würdevoll verabschieden", sagte Christian Titz. Er wird wohl bleiben und wenn es gut läuft, könnte dem HSV eine recht schöne Zweitligasaison bevorstehen. Mit gutem Fußball und vielen Siegen. So eine Aufstiegssaison kann nach so vielen entbehrungsreichen Jahren ja auch mal ganz schön sein.

Kurz vor Schluss hatten noch die Idioten ihren Auftritt. Vielleicht 100 HSV-Fans warfen Feuerwerkskörper aufs Spielfeld. Es rauchte, knallte und qualmte. Polizisten liefen aufs Feld mit Hunden und zu Pferde. Das Spiel musste für mehrere Minuten unterbrochen werden. Was 99,9 Prozent des Hamburger Publikums über diese Selbstinszenierung der Halbstarken dachte, hört man im Stadion recht deutlich: "Wir sind Hamburger und ihr nicht!" riefen sie und "Holt sie raus!" als Aufforderung an die Polizei, die aber einfach abwartete, bis den Kleinen die Blitzknaller ausgingen und sie sich aus dem Stadion verzogen. Die Ultras jedenfalls taten sich mit der Aktion nicht nur keinen Gefallen, sondern zeigten mit dem Feuerwerksquatsch auch, dass sie kein Gespür für die Stimmung rund um sie herum hatten.



Bis dahin war die Atmosphäre durchaus besonders. Es gab eine schöne Choreografie mit zehntausenden HSV-Rauten und nach einer Phase der Ernüchterung in der zweiten Halbzeit, als die Ergebnisse aus Wolfsburg den eigenen Sieg wertlos und den historischen Abstieg sicher machten, sangen sie im Volkspark ihre Lieder lauter als zuvor. Aus Stolz und Trotz. Nach dem Schlusspfiff drehte die Mannschaft ihre Runde und bekam Applaus von allen Tribünen. So schön kann absteigen sein.

Als die Tränen getrocknet waren, standen viele HSV-Fans wieder vor der Unabsteigbar und tranken ein letztes Erstliga-Bier. Einige wünschten sich gegenseitig eine schöne Sommerpause: "Bis zum August!" Manche lachten sogar wieder. Bleibt nur die Frage nach der Uhr und dem Kneipennamen. Nun, die Uhr wird noch bis Ende Juni, dem offiziellen Saisonende ticken, danach entscheidet der Verein, was er tun wird. Und in der Unabsteigbar hat der Wirt schon eine Idee: "Wir schreiben einfach ‚55 Jahre’ davor."