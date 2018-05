Jürgen Klopp hat mit seinem FC Liverpool eine erfolgreiche Aufholjagd des AS Rom abgewehrt und steht trotz einer 2:4 (2:1)-Niederlage im Finale der Champions League. Im Olympiastadion von Rom erzielten Sadio Mané (9. Minute) und Georginio Wijnaldum (25.) die Treffer für Liverpool, das im Halbfinalhinspiel bereits 5:2 gesiegt hatte. Rom profitierte zunächst von einem Eigentor von James Milner (15.). Edin Džeko (51.) erzielte den zweiten Ausgleich und Radja Nainggolan (86./90.+4/Handelfmeter) traf zum späten Sieg.

Liverpool spielt im Finale am 26. Mai in Kiew gegen Real Madrid. Für Jürgen Klopp ist es nach 2013 das zweite Champions-League-Endspiel. Damals unterlag er in Wembley mit Borussia Dortmund 1:2 gegen den FC Bayern. Liverpool gewann die Königsklasse zuletzt 2005 gegen den AC Mailand.

Mané hatte Liverpool gegen AS Rom die frühe Führung ermöglicht. Nach einem krassen Fehlpass von Nainggolan vollendete der Senegalese auf Zuspiel von Roberto Firmino.

Kurios war der erste Ausgleich: Dejan Lovren schoss Milner aus kurzer Distanz im Strafraum an den Kopf. Doch ein Offensivspektakel der Römer blieb aus. Vielmehr bediente Džeko versehentlich Wijnaldum mit einer unfreiwilligen Kopfballvorlage, der Liverpool erneut in Führung brachte.



Vier Tore fehlten Rom noch zur Verlängerung und der Druck auf die nicht besonders souveräne Liverpool-Abwehr wurde erhöht. Als Torwart Loris Karius zu kurz abwehrte, war Džeko zur Stelle. Die Hoffnung auf ein Comeback wie beim 3:0-Sieg im Viertelfinale gegen den FC Barcelona kam auf, wurde aber nicht erfüllt. Die späten Treffer Nainggolans waren nicht genug.