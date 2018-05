Real Madrid hat die Champions League gewonnen. Das Team von Zinédine Zidane konnte sich in einem dramatischen Endspiel in Kiew mit 3:1 (0:0) gegen den FC Liverpool durchsetzen – und holte so zum dritten Mal in Folge den Club-Titel.

Für den FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp lief vieles schief: Zunächst musste der Stürmer Mohamed Salah nach einer Schulterverletzung vom Platz, dann sorgte ein Patzer von Keeper Loris Karius für den ersten Gegentreffer, als er beim Abwurf den Ball an den Fuß von Karim Benzema warf – und dieser ins Tor rollte (51. Minute). Der Ausgleich von Sadio Mané (55.) brachte die Engländer zwischenzeitlich zurück ins Spiel.



Doch nur vier Minuten nach seiner Einwechselung erzielte Gareth Bale mit einem spektakulären Fallrückzieher den nächsten Treffer für Real Madrid (64.). Der zweite Treffer des Walisers (83.) resultierte aus einem erneuten Fehlgriff des Liverpooler Torhüters Karius, als dieser einen Distanzschuss nicht abwehren konnte.

"Karius ist selbst am traurigsten"

Nach dem Spiel ging Karius zur Liverpool-Kurve und hob entschuldigend die Hände. "Er ist selbst am traurigsten. Das kann einem dann schon ein Stück weit leid tun", sagte Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid. Für ihn brachte der Sieg den vierten Erfolg in der Champions League. "Es ist Wahnsinn, jedes Mal aufs Neue wieder", sagte er. Auch Trainer Zidane zeigte sich glücklich über den Sieg seines Teams. "Das letzte Spiel so zu gewinnen, ist unglaublich, kaum in Worte zu fassen".