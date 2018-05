Wer spielt gegen wen?

Zwei ganz Große: Real Madrid gegen Liverpool.

Erst zu den Zahlen. In diesen Jahren gewann Real Madrid die Champions League oder den Europapokal der Landesmeister, wie sie früher hieß: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017. Mit einem Sieg könnte Real den Hattrick schaffen, das gelang zuletzt Bayern München 1974–76.



Der FC Liverpool hat auch einiges in der Vitrine, er gewann: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005. Das heutige Finale gab es schon mal, 1981 besiegte Liverpool die Real-Elf mit dem deutschen Libero Stielike 1:0. Gegen den AC Mailand gewann Liverpool 2005 das spektakulärste Endspiel dieses Wettbewerbs. Ein 0:3 holten Steven Gerrard, Xabi Alonso und Didi Hamann in wenigen Minuten auf, im Elfmeterschießen verhexte der polnische Goalie Jerzy Dudek hampelnd die Schützen.



Beide Teams haben also einiges gewonnen in der Vergangenheit. Allerdings könnte der Ruf beider Vereine kaum gegensätzlicher sein. Real Madrid ist die Königin unter den Fußballvereinen, eine global brand, für Real kicken Edel und Adel, etwa der mächtigste Fußballer der Welt. Der große Fan und Schriftsteller Javier Marías hat ein Buch über Real geschrieben. Der FC Liverpool hingegen steht für Hafenarbeiterromantik und ursprüngliche proletarische Fankultur, für Anfield Road und You'll never walk alone. Der Verein erlebte zwei große Tragödien. Bei der Katastrophe von Heysel kamen 1985 in Brüssel 39 Anhänger von Juventus Turin durch eine Massenpanik ums Leben, die betrunkene englische Fans ausgelöst hatten. 1989 starben im überfüllten Stadion von Sheffield 96 Liverpool-Supporter, darunter Kinder und Rentner. Schuld trugen die Polizisten und nicht wie zunächst behauptet die Zuschauerinnen und Zuschauer. Über Jahrzehnte ein großes Politikum in England.

Sportlich gesehen treffen zwei offensive Teams aufeinander, die aber ganz unterschiedlich vorgehen. Real versucht es souverän, kontrollierend, elegant, Liverpool mit brausendem, eskalierendem "All-inclusive-Fußball" (Jürgen Klopp). Es könnten Tore fallen, zumal Real recht schlampig in der Balleroberung und Liverpool wacklig in der Abwehr ist. Es spielt auch der Dritte der Spanischen Liga gegen den Vierten der Englischen. Leichter Favorit ist Real, auch weil Liverpool vor allem nur zu Hause eine Wucht ist. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, es übertragen Sky und, letztmals, das ZDF. Lange nicht war die Vorfreude der Fußballfreaks auf ein Europacupfinale so groß wie diesmal.

Auf welches Duell sollten Sie achten?

Mohamed Salah gegen Cristiano Ronaldo. Der Torjäger des FC Liverpool und ägyptische Volksheld Salah ist in dieser Saison zum Weltstar geworden, nahezu die gesamte muslimische Welt blickt auf ihn mit Stolz und hofft auf einen weiteren großen Tag von ihm, trotz Ramadan. Sein Schuh steht inzwischen im Britischen Museum, neben den Sandalen des Pharaos. Er hat aber auch schon Fußballern eines israelischen Vereins den Handschlag verweigert. Salah ist der wichtigste Teil des Supertrios mit Firmino und Sané, allein in der Champions League sind ihm in dieser Saison zehn Tore gelungen.

Noch fünf Mal mehr traf der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo, obwohl er im Halbfinale gegen die Bayern eigentlich überflüssig war. Ihm sitzen aber nicht nur Abwehrspieler, sondern auch Spaniens Steuerbehörden im Nacken. Ihnen bietet er ein paar Milliönchen Beruhigung an. Auf diese Art hat er auch schon eine Frau zum Schweigen gebracht, die ihn der Vergewaltigung bezichtigt hatte. Ronaldos Anwälte bestreiten deren Vorwürfe.

Sind Deutsche unter den Teilnehmern?

Ja, Loris Karius zum Beispiel. Der ehemalige Mainzer Keeper ist erst seit Jahresbeginn Klopps feste Nummer 1, und er hat längst nicht alle überzeugt. Im Halbfinalhinspiel gegen Rom flutschte ihm ein harmloser Fernschuss fast ins Tor. Aber er könnte der dritte deutsche Tormann werden, der mit einem ausländischen Team die Champions League gewinnt. Bodo Illgner (1998) und Marc-André ter Stegen (2015) siegten im Trikot von Madrid und Barcelona. Jens Lehmann (2006) erreichte im Kasten von Arsenal immerhin das Finale (in dem er wegen einer Roten Karte allerdings nicht lange mitspielte). Für Liverpool könnte Emre Can nach einer langen Verletzung in den Kader zurückkehren. Joel Matip fällt aus.



Auf der Gegenseite führt Toni Kroos Regie, Deutschlands aktuell bester Fußballer. Er könnte heute zum vierten Mal den wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt gewinnen und damit Beckenbauer, Müller und Maier überholen. Will man in den Krümeln suchen, muss man aber feststellen, dass Kroos in Reals Mittelfeld an Luka Modrić nicht vorbeigezogen ist, obwohl der vier Jahre älter ist. In wichtigen Spielen wird Kroos im Gegensatz zu ihm schon mal ausgewechselt.



Und natürlich Jürgen Klopp, der mit seiner Euphorie und Kraft wieder mal einen ganzen Verein, eine ganze Stadt, eine ganze Region angesteckt hat. Erlebt er seinen größten Tag? 2013 zog er mit Dortmund ins Finale ein, jetzt hat er erneut einen Außenseiter dorthin geführt. Vielleicht kein Zufall, dass er in solchen Spielzeiten Erfolg hat, in denen das Niveau nicht das allerhöchste ist. Kürzlich hat Klopp erzählt, dass ihn die Niederlage gegen Bayern im Finale von Wembley damals sehr getroffen und lange beschäftigt hat. Endspiele hat er lange nicht mehr gewonnen. 2014 und 2015 verlor er mit Dortmund im DFB-Pokal gegen Bayern und Wolfsburg, 2016 mit Liverpool in der Europa League gegen Sevilla und im Liga Cup gegen Manchester City.