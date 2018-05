Wer es noch nicht wusste: Es gibt ein Deutsches Fußballmuseum. Es steht in Dortmund (nein, es ist nicht die ehemalige Villa von Jürgen Klopp) und in diesem Museum sind die Heldentaten der deutschen Fußballgeschichte dokumentiert. Ein passender Ort also für Joachim Löw, um zu verkünden, wer zu seinem vorläufigen WM-Kader für das Turnier in Russland gehören soll. Wenn es gut läuft, sind nämlich in nicht allzu ferner Zukunft die Trikots, Stutzen oder ausgekatschten Kaugummis der Nominierten dort als Devotionalien zu bewundern.

27 Fußballer wird Joachim Löw nun mit ins Trainingslager nehmen. Manuel Neuer ist dabei, das ist erst einmal gut. In den kommenden Wochen wird sich weisen, ob er nach seiner Verletzung weit genug ist, um das Tor des Weltmeisters anständig zu hüten. Zweifel hat daran wohl auch Joachim Löw, sonst würde er nicht gleich vier Torhüter mit ins Trainingslager nehmen. Dabei gibt es doch nur ein Tor.

Enttäuscht dürften den Anruf von Löw Mario Götze und Sandro Wagner aufgenommen haben. Götze ist immerhin Schütze des WM-Finaltores von vor vier Jahren, aber hatte seitdem vor allem mit sich selbst zu tun. Das Großmaul Sandro Wagner hätte der stets ziemlich braven DFB-Truppe auch gutgetan, Löw aber entschied sich stattdessen für Nils Petersen, den Superjoker aus Wernigerode. Eigentlich die einzige Überraschung. Er ist der neue Odonkor.



Im Folgenden haben wir für Sie den vorläufigen WM-Kader ganz genau analysiert. Damit Sie mitreden können:

Am 23. Mai bricht die Löwsche Reisegruppe nach Südtirol auf, um sich in einem Fünf-Sterne-Wellnesshotel auf die WM vorzubereiten. Dort im Angebot: eine Pediküre mit Sprudelfußbad und Massage. Die Klangschalentherapie klingt auch verlockend. Am 2. Juni testet die Truppe gegen Österreich, am 8. Juni gegen Saudi-Arabien, am 12. Juni geht es nach Moskau. Zwischendurch, am 4. Juni muss Löw aus dem vorläufigen WM-Kader einen endgültigen machen. Dann dürfen nur noch 20 Feldspieler und drei Torhüter dabei sein. Wer ausgemustert wird, darf dann immerhin in den Urlaub. Zusammen mit den Kollegen aus Holland und Italien.