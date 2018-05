Im zweiten Vorrundenspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark hat das deutsche Team einen weiteren Rückschlag erlitten. Gegen Norwegen verlor die neu formierte Mannschaft in Herning mit 4:5 (2:2, 1:1, 1:1) nach Penaltyschießen. Erst am Freitag hatte Deutschland bereits ein Penaltyschießen verloren – WM-Gastgeber Dänemark siegte mit 3:2.



"Wir haben vier Gegentore bekommen, das ist einfach zu viel", sagte Abwehrspieler Moritz Müller nach der Partie. Teamkollege Yannic Seidenberg fügte hinzu, das Team sei zu spät aufgewacht.



Damit wird ein Einzug ins Viertelfinale der WM für das Nationalteam von Bundestrainer Marco Sturm immer schwieriger. Nur mit einem Sieg gegen Kanada, Finnland oder die USA kann Deutschland die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale noch bewahren. Am Montag treten die deutschen Eishockeyspieler gegen das US-Team an.

Als Favoriten bei der Weltmeisterschaft gelten Kanada und Russland. Die Kanadier besiegten am Sonntag Südkorea in Herning mit einem eindeutigen 10:0 (2:0, 6:0, 2:0). In Kopenhagen gelang dem Rekordchampion Russland ein 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) gegen Österreich.



Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hatte das deutsche Team den zweiten Platz und eine Silbermedaille erkämpft – der größte Erfolg eines deutschen Eishockeyteams bei Olympischen Winterspielen.