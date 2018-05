Olympique Marseille – Atlético Madrid 0:3 (0:1)

Mit einem eindeutigen 3:0 (1:0) hat hat Atlético Madrid den französischen Club Olympique Marseille im Finale der Europa League geschlagen. Der französische Nationalstürmer Antoine Griezmann schoß die ersten Tore, in der 21. und der 49. Minute. Mannschaftskapitän Gabi erhöhte kurz vor Ende des Spiels auf 3:0. Es ist der dritte Euro-League-Sieg für Spanien, nach 2010 und 2012.



Das Finale von Lyon war hart umkämpft. Vor Allem zu Beginn spielten die Franzosen stark, Madrid unterliefen dagegen etliche Fehler. Marseille nutzte das aus und hatte schon nach vier Minuten eine Torchance. Stürmer Valère Germain schoss allerdings klar an Torhüter Jan Oblak vorbei. Nur drei Minuten später ging auch ein Distanzschuss von Adil Rami daneben.

Olympique Marseille musste schon in der ersten Halbzeit auf seinen stärksten Spieler verzichten: Dimitri Payet ging wegen einer Verletzung in der 32. Minute vom Platz. Die Verletzung könnte Payet auch das WM-Ticket kosten. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps will am Donnerstag seine vorläufige Aufstellung für das Turnier in Russland bekanntgeben.



André Zambo Anguissa verlor im Mittelfeld einen holprigen Pass von Torwart Steve Mandanda - und ermöglichte damit Griezmanns Führungstor. Nach einer Vorlage von Mittelfeldstratege Koke traf Griezmann zum zweiten Mal. Nur in der Schlussphase wurde Olympique Marseille noch einmal gefährlich: Ein Kopfball von Kostas Mitroglou (80.) ging aber nur an den Innenpfosten.



Diego Simeone musste dem Sieg seiner Mannschaft von der Tribüne aus zusehen: wegen eines Ausrasters im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal war der Trainer gesperrt. Für Griezmann ist es eines der letzten großen Spiele für Madrid: Der 27-Jährige wechselt zum FC Barcelona. Marseille hatte im Viertefinale gegen RB Leipzig gesiegt und zum ersten Mal seit 25 Jahren die Chance auf einen europäischen Titel.