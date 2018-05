Den Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals muss sich auch ein Schiedsrichter hart erkämpfen. Wer sich mit ausgezeichneten Leistungen hervorgetan hat und Drucksituationen nachweislich gewachsen ist, darf dieses große Spiel vor zehntausenden Menschen im Berliner Olympiastadion und Millionen vor den Fernsehbildschirmen leiten. Als eine Art Belohnung für eine gute Saison. Insofern war es für viele erstaunlich, dass ausgerechnet Felix Zwayer für diese Aufgabe auserwählt worden war.

In der abgelaufenen Spielzeit ist er nicht übermäßig positiv ausgefallen, sondern eher durch einige Fehler. Am Samstagabend, als die Eintracht aus Frankfurt gegen vermeintlich übermächtige Bayern den DFB-Pokal gewann, kam die nächste mindestens fragwürdige Szene dazu, als Zwayer den Bayern in der vierten Minute der Nachspielzeit beim Stand von 1:2 einen Elfmeter versagte. Frankfurts Kevin- Prince Boateng hatte Javi Martinez im Strafraum gefoult. Klarer Strafstoß. Da waren sich alle sicher – alle bis auf Felix Zwayer.

"Nicht jeder Kontakt ist elfmeterwürdig"

Und obwohl ganz Fußballdeutschland auch nach mehrfacher Sichtung der Fernsehbilder noch einen Elfmeter erkennt, würde Felix Zwayer zwei Tage später genauso entscheiden wie in der Berliner Pokalnacht. Der Schiedsrichter ist davon überzeugt, richtig gehandelt zu haben. "Es war eine 50/50-Entscheidung", sagte Zwayer dem Tagesspiegel am Pfingstmontag. "Ich habe kein strafwürdiges Vergehen gesehen." Zudem hätte der Fall von Martinez nicht zur Berührung am linken Fuß gepasst. "Und nicht jeder Kontakt ist elfmeterwürdig", sagte Zwayer.

Bei der Analyse über den Monitor am Spielfeldrand, die Zwayer nach Rücksprache mit dem Videoassistenten in Anspruch nahm, habe er zwar einen Kontakt zwischen Boateng und Martinez erkannt, dieser hätte für einen Strafstoß jedoch nicht ausgereicht. Zwayer schaute sich die Situation nach eigenen Angaben sowohl in Zeitlupe als auch in Echtzeit an und hatte dabei "eine exzellente Perspektive" zur Verfügung.

Skurril ist es trotzdem, dass selbst Kevin-Prince Boateng zugab, einen eindeutigen Strafstoß verursacht zu haben. "Ich treffe ihn ganz klar, das sieht man", sagte Boateng nach dem Spiel. "Wir haben Glück gehabt." Auf der anderen Seite mussten sich die Münchner zusammenreißen, um nicht komplett auszurasten. "Das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Im Sechzehner haut er ihm die Füße weg." Auch Angreifer Thomas Müller sah "eine klare Geschichte" und stellte nicht nur den Schiedsrichter, sondern den Videobeweis grundsätzlich in Frage: "Ich verstehe nicht so ganz, wieso es diese Einrichtung gibt."