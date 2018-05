In der Affäre um die Fußball-WM 2006 hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen den früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger sowie Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt erhoben. Das bestätigten die drei ehemaligen Funktionäre des Deutschen Fußballbunds (DFB).



Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung haben seit November 2015 gegen die drei Männer ermittelt. Sie werfen ihnen vor, eine falsche Steuererklärung für das WM-Jahr 2006 abgegeben und damit bewusst getäuscht zu haben. Der Verdacht lautet auf schwere Steuerhinterziehung, wofür das Gesetz einen Strafrahmen von sechs Monaten Haft bis zu zehn Jahren Haft vorsieht. Über die Zulassung der Anklage muss das Frankfurter Landgericht entscheiden.



Bei den Ermittlungen geht es um eine fragwürdige Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro, die im Zuge der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Deutschland geflossen sein soll. Unter der Führung von Zwanziger, Niersbach und Schmidt hatte der DFB diese Summe 2005 an die Fifa überwiesen, die es an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus weiterleitete. Deklariert wurde das in der Steuererklärung des DFB als Beitrag zu der WM-Gala.



Drei Jahre zuvor hatte jedoch nicht der DFB, sondern WM-Organisations-Chef Franz Beckenbauer ein entsprechendes Darlehen von Louis-Dreyfus erhalten und das Geld auf ein Konto in Katar weitergeleitet, das zum Firmengeflecht des damaligen und nachweislich korrupten Fifa-Funktionärs Mohamed Bin Hammam gehörte.



Zwanziger und der DFB argumentieren: Das Geld sei 2005 als Zuschuss zu einer WM-Gala gedacht und deshalb als Betriebsausgabe mit eindeutigem WM-Bezug auch steuerlich absetzbar gewesen. Anders Schmidt: Sein Anwalt hält in seiner Stellungnahme an der alten DFB-Version fest, wonach dieses Geld ursprünglich dafür verwendet wurde, "die Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses der Fifa für die Durchführung der WM 2006 in Deutschland zu schaffen".

DFB musste bereits 19,2 Millionen Euro nachzahlen

Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung sind sich sicher, dass die Zahlung bewusst verschleiert werden sollte und es sich tatsächlich um die Tilgung eines Privatdarlehens von Dreyfuß an Beckenbauer handelte. Der DFB hätte die 6,7 Millionen demnach nie als Betriebsausgabe bewerten und steuerlich absetzen dürfen. Aus diesem Grund musste der Verband bereits 19,2 Millionen Euro an Steuern nachzahlen, weil das Finanzamt 2017 einen geänderten Steuerbescheid für das WM-Jahr 2006 erließ.



Erst Anfang des Monats war der Abschlussbericht der Steuerfahndung publik geworden, in dem die Ermittler eine Anklageerhebung gegen Zwanziger, Niersbach und Schmidt empfehlen. Die Ermittlungen konzentrierten sich dabei auf die steuerlichen Aspekte des WM-Skandals. Ob Stimmen für die deutsche WM-Bewerbung gekauft wurden oder nicht, darauf fand der Abschlussbericht keine Antwort.



Beckenbauer behauptet, von den Zahlungen nichts gewusst zu haben. Es soll allein sein 2002 verstorbener Manager Robert Schwan gewesen sein, der das Darlehen mit Louis-Dreyfus ausgehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt sei sich jedoch sicher, dass Beckenbauer von den Zahlungen gewusst haben muss, schrieb im Dezember vergangenen Jahres der Spiegel. Ungeachtet dessen zählt Beckenbauer, der Chef des damaligen WM-Organisationskomitees, in Frankfurt nicht zu den Beschuldigten, weil er mit der betreffenden Steuererklärung nichts zu tun hatte.

Zwanziger sagt, er habe sich nichts vorzuwerfen

Zwanziger sagte der Bild-Zeitung: "Diese Anklageerhebung ist blinder Aktionismus, um von eigenem Fehlverhalten abzulenken und die 'heiße Kartoffel Ermittlungsverfahren' möglichst schnell in die Verantwortung der Gerichte abzuschieben." Er habe sich nichts vorzuwerfen. "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Veranlassung den reichen DFB durch eine Steuerhinterziehung noch reicher zu machen", sagte Zwanziger in einer Erklärung seines Anwalts.



Auch Niersbach sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es wird sich herausstellen, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe völlig haltlos sind."

Der langjährige DFB-Generalsekretär Schmidt sagte: "Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main verletzen mich. Die fast zweieinhalbjährigen Ermittlungen, die Durchsuchung meines Hauses und die ständige Berichterstattung über das Verfahren haben bei meiner Familie und mir Spuren hinterlassen."