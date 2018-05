Russland verweigert dem ARD-Journalisten Hajo Seppelt die Einreise zur Fußball-Weltmeisterschaft. Sein vom Sender beantragtes Visum sei am Freitag für ungültig erklärt worden, Seppelt stehe auf der Liste der "unerwünschten Personen", teilte der Sender mit. Nähere Angaben zu den Hintergründen seien nicht gemacht worden.



Die ARD betrachtet dies als einen "einmaligen Vorgang in der

Geschichte des ARD-Sportjournalismus" und als "beispiellosen Eingriff in die Pressefreiheit". Bei Sportgroßereignissen wie der Fußball-WM oder den Olympischen Spielen sei der freie Zugang für Medienvertreter aus aller Welt üblicherweise selbstverständlich und gehöre zu den Voraussetzungen für die Vergabe an Ausrichterländer.

"Das ist für mich kein Zeichen von Respekt vor der Tätigkeit

eines investigativen Journalisten, sondern eher dafür, dass man

unangenehmen Themen gegenüber lieber die Augen verschließt", sagte Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen.



Hajo Seppelt gilt als einer der bekanntesten deutschen Dopingexperten. Der Berliner arbeitet als freier Journalist für die ARD und ist Autor mehrerer Fernsehreportagen und Dokumentationen über Doping. Sein Film "Geheimsache Doping – Wie Russland seine Sieger macht" 2014 deckte auf, wie russische Trainer systematisch Leichtathleten gedopt haben und Funktionäre Bescheid wussten. Daraufhin empfahl die Untersuchungskommission der Welt-Anti-Doping-Kommission (Wada) dem Weltverband der Leichathletik (IAAF), Russland auf unbestimmte Zeit von allen Wettbewerben auszuschließen.