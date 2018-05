Zu Jürgen Klopp hat jeder eine Meinung. Die einen mögen das breite Grinsen, die forsche Art, sie halten den 50-Jährigen für den charismatischsten Trainer im europäischen Fußball. Andere finden ihn einfach drüber, aber auch die müssen anerkennen, dass Klopp in dieser Saison einen unerwarteten Triumphzug durch die Champions League hinlegte, der ihn ins Finale gegen Real Madrid am Samstagabend geführt hat. Es war der zweite seiner Karriere.

Klopp übernahm Liverpool im Oktober 2015, der Club war Zehnter in der Premier League, stand im Schatten der großen Vier, also Manchester City, Manchester United, Arsenal und Chelsea. Klopp führte das Team in seinem ersten Jahr nur auf Rang acht. Doch Klopp wäre nicht Klopp, würde er sein Spiel nicht kompromisslos durchziehen. Er wollte Liverpool zu einem Tempo- und Konterteam umbauen – ähnlich wie einst Borussia Dortmund.

Schwache Abwehr, kein Spielmacher

Was einmal funktionierte, sollte auch ein zweites Mal klappen. Klopps Jungs aus Liverpool sind gerade unter den Topteams im eigenen Land und auf dem Kontinent mittlerweile gefürchtet. Sie malträtieren den Gegner und zerstören oftmals das Ballbesitzspiel eben dieser Mannschaften. Sie erzwingen Fehler und kontern anschließend rasant. Die Parallelen zum einstigen BVB sind unübersehbar: Als Dortmund unter Klopps Leitung im Jahr 2013 ins Finale der Champions League einzog, hatte die Mannschaft zwei Gesichter – immer abhängig von der eigenen Rolle im Spiel. Musste der BVB das Spiel machen, wurde es nicht selten zur Qual. Konnte sich der BVB jedoch aufs Verteidigen und Kontern konzentrieren, verwandelte sich der Fußball in die bekannte "Vollgasveranstaltung" – eines der vielen buzzwords Klopps.

Einige Kritiker warfen Klopp eine gewisse Einfallslosigkeit vor. Dabei musste er eine Lösung für die Defensivprobleme seiner Mannschaft finden. Insbesondere in der Hinrunde schenkte Liverpool immer wieder Punkte her, weil die Abwehr patzte. Der kroatische Innenverteidiger Dejan Lovren mit seinen regelmäßigen Aussetzern entwickelte sich zum Sinnbild.

Auch wenn Klopp im Winter das Scheckbuch in die Hand nahm und den Abwehrmann Virgil van Dijk für fast 80 Millionen Euro verpflichtete, war er sich im Klaren darüber, dass er den Ball im besten Fall so weit wie möglich von der eigenen Abwehr fernhalten musste. Da ihm auch noch ein Spielmacher im Mittelfeld fehlte und er so die Komponenten für dominanten Ballbesitzfußball nicht zur Verfügung hatte, griff Klopp immer konsequenter auf das alte Erfolgsrezept zurück.

Dann geht die Post ab

Liverpool stellt dabei althergebrachte Fußballweisheiten infrage. Es kann auch dann das Spiel bestimmen, wenn es gar nicht den Ball hat. Liverpool treibt viele Gegner vor sich her und zwingt sie zu Fehlern. Klopp hat zwar keinen Strippenzieher im Mittelfeld, aber lauf- und zweikampfstarke Akteure wie Emre Can und Alex Oxlade-Chamberlain. Diese brillieren, wenn sie gegen den Ball arbeiten.



Ist der Ball erst einmal gewonnen, geht die Post ab. Einst hießen Klopps Offensivgranaten Robert Lewandowski, Mario Götze und Marco Reus. Heute sind es Roberto Firmino, Sadio Mané und Mohamed Salah. Letzterer hat in dieser Saison nicht nur den Goldenen Schuh als bester Torjäger der Premier League gewonnen, Salah ist innerhalb kürzester Zeit zu einem Weltstar herangereift. Ohne die vielen Tempoangriffe und Freiheiten, die ihm Klopp gibt, wäre das jedoch nicht möglich gewesen. Andere Trainer konnten in den vergangenen Jahren wenig mit dem Ägypter anfangen. Für Klopp scheint der dribbelstarke Angreifer wie gemacht.