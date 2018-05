National Football League - Spieler müssen bei Nationalhymne stehenbleiben Der nationale Footballverband droht bei »respektlosem Verhalten gegenüber Hymne oder Flagge« mit Geldbußen für das ganze Team. Damit reagiert die Liga auf einen Streit mit Donald Trump. © Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images

Du darfst nicht demonstrieren, aber du darfst immerhin die Klappe halten. Das ist der Deal, den die Nordamerikanische Footballliga (NFL) am Mittwoch bekanntgab. Wer künftig während der US-Hymne vor dem Spiel nicht steht, wird bestraft. Die Spieler dürfen aber in der Kabine bleiben, wenn sie wollen.

Es offenbart einen autoritären, fast schon feigen Geist der NFL-Besitzer, die ihre Spieler zwischen sich und Donald Trump schieben.

Seit im August 2016 der Quarterback Colin Kaepernick das erste Mal gegen weiße Polizeigewalt und sozialer Ungleichheit zu Lasten schwarzer US-Amerikaner kniend protestierte, schlossen sich viele Spieler an. Das Time Magazin kürte ihn zur Person des Jahres, Fans hingegen verbrannten sein Trikot. Der Spielmacher fand bis heute kein Team mehr, das ihn unter Vertrag nehmen wollte.

Und Donald Trump sagte damals, dass es doch großartig wäre, wenn einer der Besitzer die "Hurensöhne" vom Feld holt, die während der Hymne knien. Noch mehr gingen daraufhin auf die Knie. Doch die Milliardäre, denen die NFL-Clubs gehören, verstanden Trumps Sprache.



Als ob der Sport von der Politik unberührt sei

Bei einem Treffen im vergangenen Oktober sagte Robert Kraft, Besitzer der New England Patriots und Trump-Freund, dass Trump jeden knienden Spieler als Futter für seine Agenda nutzen werde. Man überlegte, wie man mit dem Protest umgehen könnte. Statt aber die Spieler zu stärken, entschied sich die NFL für Trump. Nach der NFL-Entscheidung sagte er: "Diejenigen, die jetzt noch immer knien, sollten vielleicht nicht mehr im Land seien." Er hat also auch diese Entscheidung für sich genutzt.



© ZEIT ONLINE Fabian Scheler Redakteur im Ressort Sport & Podcast Host, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Nichts legt die Geisteshaltung der NFL besser offen als dieser Satz: "Diese Entscheidung wird es ermöglichen, sich wieder auf das Spiel und auf die Athleten zu konzentrieren – und auf die Fans, die das Spiel genießen wollten", sagte Roger Godell, der Chef der NFL. Dahinter steckt der Gedanke, der Sport sei unberührt von der Politik.

Das hat man doch schon gehört: Hierzulande verwenden es Rechte als Argument, um sich in Fankurven auszubreiten. Sie deklarieren gesellschaftliche Werte wie Antirassismus und den Kampf gegen Homophobie als linke Politik und beschuldigen diejenigen, die das im Sport zum Thema machen. Für Rechte ist der Sport unpolitisch, in der NFL ist das nun von der obersten Stelle bestätigt und institutionalisiert. Das ist fatal.

Degradierte Spieler

Auch für die Spieler. Sie sind zu Sportsklaven degradiert worden. Für das mehrheitlich weiße Publikum haben sie ihr Bestes zu geben. Allerdings nur mit ihrem Körper, nicht mit dem Geist. Nicht nur die Bauweise mancher NFL-Arenen erinnert damit an die Zeit der römischen Gladiatoren. Dass es mehrheitlich schwarze Spieler sind, die protestierten, verleiht der NFL-Entscheidung zudem eine rassistische Note.

Es sei der Eindruck entstanden, die NFL sei unpatriotisch, sagte Godell. Man könnte auch sagen: Es kam zu viel echtes Leben in die Kunstwelt der NFL. Denn die soziale Ungleichheit, gegen die Kaepernick demonstrierte, existiert genauso wie die Polizeigewalt. Eine Demokratie muss es ihren Bürgern erlauben, dagegen zu protestieren, egal wie das ausgedrückt wird.



Was ist Patriotismus?

Kaepernick wollte immer patriotisch sein. "Ich liebe die USA", sagte er gleich zu Beginn seines Protests. Er zeigte sich damit an der Seite derer, die rassistischer Ausgrenzung ausgesetzt sind. Das sind nämlich auch US-Bürger. Damit lotete er aus und zeigte, was Patriotismus eigentlich ist.

In der USA von Donald Trump aber beanspruchen Milliardäre die Meinungsmacht. Die steinreichen Clubbesitzer wollen mit Druck darüber verfügen, das eine polarisierte Gesellschaft konform zu denken hat. Patriotismus drückt sich in vielen Haltungen und Ideen aus, die NFL begreift ihn hingegen nur auf einem Weg: als aufrechtstehende Geste. So einfältig können eigentlich nur Gegner des Patriotismus argumentieren.

Man schulde es der Flagge, sich zu ihr zu bekunden, sagte Godell. Die NFL löst damit die Flagge rhetorisch vom Staat, als stehe sie über allem. Dass aber auch jeder im Schatten der Flagge eine eigene Identität seines Landes entwerfen kann und dafür einsteht, das liegt außerhalb der Vorstellungskraft der NFL.

Es ist sogar noch schlimmer: Nur affirmatives Verhalten gilt. Vorschreiben, was Patriotismus ist, und davon abweichendes Verhalten zu bestrafen, das ist Totalitarismus. Unterwerfung oder Flucht, was anderes gilt nicht mehr. Ein liberaler Staat aber sollte seinen Bürgern nicht vorschreiben, wie sie sich zu seinen Symbolen zu verhalten haben. Das gilt für die Flagge und Hymne der USA. Und übrigens auch für die deutsche und jede andere Nationalhymne.