Im September 2016 demonstrierte der Quarterback Colin Kaepernick gegen Rassendiskriminierung – mit einem Kniefall. Während alle anderen Spieler zur Nationalhymne standen, kniete er sich hin und löste mit dieser stummen Geste eine landesweite Debatte aus. Diese hat nun zu einer neuen Regel in der US-amerikanischen National Football League (NFL) geführt. Künftig müssen alle Spieler während der Nationalhymne stehen oder sollen stattdessen in der Kabine bleiben. So könnten künftig jene bestraft werden, "die keinen Respekt gegenüber der Flagge oder der Hymne zeigen", teilte die NFL mit.

Der Großteil der US-amerikanischen Presse sieht die Entscheidung kritisch. So hilft die neue Regelung aus Sicht der New York Times keinem – am allerwenigsten den Spielern. Jährlich würde die NFL Millionen für Organisationen spenden, die gegen soziale Ungerechtigkeit kämpfen, schreibt der Sportreporter der Zeitung, Ken Belson. Doch nun könnten Spieler bestraft werden, die mit ihren Aktionen eben jene Organisationen unterstützen. "Werden Teambesitzer ihre Spieler nun unter Druck setzen? Werden nur noch Spieler eingestellt, die sich verpflichten, während der Hymne zu stehen?", fragt Belson. Er verstehe, dass die NFL keine Lösung finden konnte, die allen Seiten gefällt. Doch eine Regelung, die nur den 32 Teambesitzern zusagt, sei auch der falsche Ansatz.

Die Washington Post sieht in der Entscheidung vor allem den Verlust an Vielseitigkeit in der NFL. Mit der Entscheidung habe die Liga versucht, "einen Mittelweg zu finden, den es nicht gibt", schreibt ihr Sportkolumnist Jerry Brewer. Die NFL habe damit keine Probleme gelöst, sondern lediglich die Wahrscheinlichkeit für weitere Proteste minimiert. Vorübergehend sei die Regel vielleicht wirksam. Doch langfristig würden sich die Spieler ärgern, dass sie nicht bei der Ausarbeitung gefragt wurden. "Wenn diese Regelung zeigt, wie die NFL komplizierte Probleme löst, sollte sie definitiv um ihren schwindenden Status als Institution fürchten", schreibt Brewer.

"Endlich haben wir unsere NFL zurück"

Fox News hingegen sieht in der neuen Regel einen wichtigen Schritt für den American Football. "Endlich haben wir unsere NFL zurück", schreibt Autor Frank Miniter. Schließlich sei dies ein Sport, der alle Amerikaner zusammenbringt – und keiner, "der von Aktivisten für die Verbreitung ihrer politischen Botschaft genutzt werden sollte." Denn die USA seien durch die "respektlosen Protestaktionen besudelt worden". Die neue Regelung werde künftig für Besserung sorgen: Wer noch immer nicht die Güte erkenne, für die die US-amerikanische Flagge und Hymne steht, kann sich laut Miniter schließlich in der Kabine verstecken.

In Deutschland wird die Entscheidung vor allem kritisch gesehen. Aus Sicht der Frankfurter Rundschau zeigt die Regelung, dass eine derartige Debatte in der Liga nicht erwünscht ist. Stattdessen folge eine "erdachte 'Lösung'", die das Problem zur Seite schiebt, schreibt der Redakteur Götz Nawroth-Rapp. Dass Kaepernick für seine Protestaktion gefeuert worden sei, zeige, dass sich die NFL nicht mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen will. "Dabei wäre es dafür gerade an der Zeit – nicht nur für die Liga, sondern für die ganze Nation."