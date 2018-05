Vermutlich wird Tim Schumacher am Donnerstag seinen VfL-Fanschal wieder so akkurat um den weißen Hemdkragen hängen wie der promovierte Jurist gewöhnlich eine Krawatte bindet. Besondere Anlässe erfordern besondere Maßnahme, und so wie der Geschäftsführer der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH am Pfingstsamstag die Fußballerinnen bei ihrem fünften DFB-Pokalsieg im Kölner Stadion begleitete, wird er das auch tun, wenn der Verein im Finale der Champions League gegen den Titelverteidiger Olympique Lyon am Donnerstag (18 Uhr/live Sport1) in Kiew das Triple gewinnen kann.

"Das wird eine große Herausforderung", sagt der VfL-Geschäftsführer, "aber wir gehen das sehr selbstbewusst an." Ihm fiel es zuletzt ziemlich schwer, "die völlig verschiedenen Welten" zwischen Männer und Frauen richtig zu verorten. "Zwischen Köln, Kiel und Kiew", sagte der 44 Jahre alte Schumacher – zwischen Abstiegsangst (der Männer) und Tripletraum (der Frauen) –, die Orientierung zu behalten, sei nicht so einfach. "Man muss das irgendwie trennen."

Der gebürtige Bayer arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt für die Volkswagen AG; angefangen hat er als Referent für Vertriebs- und Kartellrecht, später leitete er das Rechtswesen des Konzerns. Vor fünf Jahren bekam er Prokura für die VW-Fußball-Tochter, deren Geschäftsführung er seit März 2016 angehört. Schwierige Zeiten sind es seitdem: für den Konzern wegen der Dieselaffäre. Für den Verein wegen der Malaise der Männer, die seitdem zweimal die Relegation brauchten, um überhaupt in der Bundesliga zu bleiben.

Peanuts im Vergleich zu den Männern

Die Frauen hingegen trotzen allen Krisen. Sind gerade wieder zweimal hintereinander Meister, viermal in Folge Pokalsieger geworden. Sturmfest und erdverwachsen – als sei das Niedersachsenlied für sie gemacht. Deswegen hatte Schumacher auch schon vor dem Relegationsrückspiel der Männer bei Holstein Kiel versichert, dass ein möglicher Abstieg die Frauen nicht treffen werde. "Sie sind ein Aushängeschild – und das wird so bleiben." Zumal die entsprechende Förderung des weiblichen Segments eher Peanuts beträgt im Vergleich zu den Beträgen, die in der männlichen Sparte verschleudert worden sind. Und die VW-Entscheider wissen, was sich auf dem internationalen Sektor tut. Schumacher: "Die englischen und französischen Klubs rüsten auf. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass wir im Frauenfußball international konkurrenzfähig bleiben."

In Deutschland sind nur der FC Bayern und eben der viermalige Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg bereit, da mitzuhalten. Ehemalige Titelsammler wie die reinen Frauenfußballvereine 1. FFC Frankfurt als vierfacher Europapokalsieger – zuletzt noch Champions-League-Sieger 2015 – und Turbine Potsdam – zweimal auf Europas Thron – können da bei einem Budget zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro nicht mal mehr ansatzweise Schritt halten. Bei den Bayern oder Wolfsburg wird der Etat auf mindestens das Doppelte, eher das Dreifache geschätzt – und das ist eher wenig im Verhältnis zu Lyon, wo die deutsche Nationalmannschaftskapitänin Dzsenifer Marozsán nicht die einzige ist, die einen fünfstelligen Monatslohn kassieren soll.

Werkseitige Mittel erfolgreich eingesetzt

"Lyon hat seit Jahren alles richtig gemacht. Präsident Jean-Michel Aulas hat ein neues Trainingszentrum bauen lassen, das ausschließlich von den Männern und der ersten Frauenmannschaft genutzt wird. Nirgendwo anders wird diese Symbiose so extrem gelebt", lobt Ralf Kellermann. Der ehemalige Zweitligatorwart ist bald im zehnten Jahr für die Frauen des VfL Wolfsburg tätig und als Sportlicher Leiter der Architekt des mittlerweile mit Titeln überhäuften Konstruktes. Mit personeller Kontinuität und vernünftiger Kaderplanung gibt das weibliche Segment ein Beispiel ab, wie die werkseitigen Mittel erfolgreich eingesetzt werden können. Kellermann kann ohne Übertreibung sagen: "Ich denke, dass wir ein sehr guter Botschafter für den Verein, die Stadt und Volkswagen sind. Und wir arbeiten daran, dass es bei uns genauso weitergeht."

Im vergangenen Sommer gab der 49-Jährige seine Doppelfunktion als Trainer und Manager auf und ist darüber im Nachhinein froh. Die steigende Professionalisierung, aber auch der neue Wettbewerbsdruck auf dem Transfermarkt ließen im Rückblick gar keine andere Möglichkeit, als sich auf die Manageraufgabe zu konzentrieren. "Wenn wir mit einem deutschen Team in Europa konkurrenzfähig bleiben wollen, habe wir eine Menge, Menge Arbeit. Wir werden international gerade in vielen Bereichen überholt."