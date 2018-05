Wenn sich Sportler um Trophäen duellieren, dann gewinnt fast immer ein Team der westlichen Welt. Das gilt vor allem im Mannschaftssport. Hat schon mal jemand etwas von einer Frauenmannschaft gehört, die in einer der ganz großen Sportarten eine WM, eine EM oder die Champions League gewonnen hat und nicht aus Europa oder Nordamerika kommt? Oder die gar aus einem muslimischen Land stammt? Eine Ausnahme: Volleyball.

Westliche Teams verzweifeln regelmäßig an der Übermacht der Türkei. Zwischen 2011 und 2017 wanderte die wichtigste Vereinstrophäe Europas fünfmal nach Istanbul. Auch der Titel 2018 gilt bereits als ausgemacht. Mit Vakıfbank und Galatasaray stellt die türkische Liga die Favoritinnen im diesjährigen Final Four, das am Wochenende stattfindet.



Die Spiele der Frauen füllen ganze Hallen und das in einem Land, das in den Augen des Westens zunehmend archaischer und patriarchalischer zu werden scheint. Die Evolutionstheorie wurde aus dem Unterricht verbannt, und der Präsident Recep Tayyip Erdoğan sieht in Frauen eher Mütter als gleichberechtigte Sportlerinnen und Arbeiterinnen. Wie kann es sein, dass sich gerade die Türkei zum internationalen Hotspot des Frauenvolleyballs entwickelt hat?

Istanbul ist Europas Volleyballhauptstadt

Eine der Antworten könnte lauten: Giovanni Guidetti. Im Jahr 2008 übernahm der Italiener den Posten des Chefcoachs beim Team Vakıfbank Istanbul. Drei Jahre später stemmte sein Team zum ersten Mal die Champions-League-Trophäe in die Höhe. Seither ist Istanbul Europas Volleyballhauptstadt – kein Finale in diesem Jahrzehnt fand ohne einen Club aus der Türkei statt.



Inzwischen ist Guidetti auch Trainer der türkischen Nationalmannschaft, nachdem er diesen Posten lange Jahre in Deutschland innehatte. Aber kann man den Erfolg wirklich nur an einem Mann festmachen? Tatsächlich folgten viele Spieler und Coaches Guidetti an den Bosporus, einige wurden gezielt von ihm angeworben. Auch Christiane Fürst, 345-fache deutsche Nationalspielerin.

"Giovanni hat Fitness- und Athletiktrainer ins Land geholt. So kam die Liga auf eine neue Professionalisierungsstufe. Auch mich wollte er eigentlich schon 2008 nach Istanbul holen – aber da bin ich wegen des brasilianischen Nationaltrainers Zé Roberto in Italien geblieben", sagt Fürst. 2010 zog es sie als amtierende Champions-League-Siegerin dann aber doch nach Istanbul. "Die zu erwartende Leistungsdichte war sehr hoch. Ich wusste von vielen Topspielerinnen, die damals in die Türkei gingen", sagt Fürst, die sechs Jahre lang am Bosporus blieb und für die drei Topclubs Fenerbahçe, Vakıfbank und Eczacıbaşı spielte.

Konkurrenz der Sponsoren

"Volleyball ist der wichtigste Frauensport in der Türkei", sagt Guidetti selbst: "Bei den Männern kommt er gleich nach Fußball und Basketball. So gut wie jedes Spiel läuft im Fernsehen." Wie wichtig der Sport dem Land ist, konnte man 2012 bei den Olympischen Spielen in London beobachten, als die weibliche Volleyball-Ikone Neslihan Demir bei der Eröffnungsfeier die türkische Flagge trug. Eine große Ehre in einem so patriotischen Land wie der Türkei.



Diese Popularität lässt sich in einer nüchternen Zahl messen: 1,35 Millionen US-Dollar. Jährlich. So viel verdient die Chinesin Zhu Ting, die bestbezahlte Volleyballspielerin der Welt. Ihr Club? Vakıfbank Istanbul. "Spieler in der Türkei werden besser bezahlt, haben langfristige Verträge, sind bestens versichert. So etwas gibt es in Deutschland nicht", sagt Fürst.

Dass die Preisspirale im Verhältnis zu anderen Volleyballligen derart in die Höhe geschnellt ist, liegt mitunter an der internen Konkurrenz der Sponsoren zueinander. Vakıfbank, Denizbank, dazu die Staatsunternehmen Halkbank oder Ziraat Bankası. Volleyballsponsoring liest sich wie das Branchentreffen anatolischer Finanzgrößen.