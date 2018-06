32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Schwarz gegen Weiß, bei welcher Partie hätte dieser Maximalkontrast an Trikotfarben besser gepasst als bei Argentinien gegen Island? Zweimaliger Weltmeister, amtierender Vizeweltmeister mit fünfmaligem Weltfußballer Messi gegen – ja, gegen wen eigentlich? Gegen elf Isländer im ersten Spiel ihrer ersten WM.

Natürlich haben die Argentinier von Beginn gezeigt, wer im Moskauer Spartak-Stadium Riese und wer hier Zwerg ist. Auch mit Psychologie. Lionel Messi ließ in einer seiner ersten Aktionen den Ball auswechseln, weil der zu wenig Druck gehabt haben soll. In Island wäre das wahrscheinlich noch nicht mal dem Ball selbst aufgefallen.

Silke Janovsky ist leitende Redakteurin von ZEITmagazin Online und hat mehr Angst vor Islandwitzen als vor Messi.

Die Isländer haben sich von derartigen Blähgebärden nicht beeindrucken lassen, schließlich wussten sie sehr genau, mit wem sie es zu tun bekommen. Argentiniens Trainer Jorge Sampaoli hatte bereits einen Tag vor dem Spiel seine Aufstellung bekanntgegeben. "Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, diese Information zu verstecken", sagte er. Nun ja. "Wir hoffen, dass die anderen uns unterschätzen", sagte der Stürmer Alfred Finnbogason vom FC Augsburg vor dem Spiel. Tja.

Islands erstes WM-Tor

Als es die erste richtige Torchance des Spiel vor dem argentinischen Tor zu sehen gab, da glaubte man dort noch an einen Zufall, weil es zuvor ein kleines Missverständnis gegeben hatte zwischen dem Torwart Willy Caballero und seiner Abwehr. Und als in der 19. Minute Sergio Agüero mit einer Pirouette einen hübschen Schuss im isländischen Tor platzierte, da dachte die argentinische Mannschaft wahrscheinlich: Kann losgehen jetzt. Aber selbst dieser Treffer beeindruckte die Isländer wenig, denn nur vier Minuten später glich Alfred Finnbogason aus. Sein erstes WM-Tor, Islands erstes WM-Tor. Im Grunde war in dieser Minute das Spiel gewonnen.

Man hatte von dieser Partie Schlimmeres erwartet, als das, was die erste Halbzeit bot. Die Isländer waren trotz der Messis und Di Marias und Agüeros ziemlich forsch. Sie verschanzten sich nicht nur in ihrer Hälfte, sondern steuerten ab und an überraschend zielbewusst in die Nähe des argentinischen Tores. Was die Argentinier mindestens ebenso irritierte wie der schnelle Gegentreffer.