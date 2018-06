Wenn das Schicksal unumkehrbar scheint, kann nur noch Gott helfen. Wer so denkt? Gott selbst: "Ich möchte mit der Mannschaft reden, um ihr zu sagen, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen", wimmerte vor einigen Tagen Diego Maradona. Da hatten die Kroaten gerade Argentinien in Nischni Nowgorod mit 3:0 besiegt. Selten war die stolze Fußballnation schlimmer gedemütigt worden. Sollte sie im abschließenden Gruppenspiel gegen Nigeria doch noch das Achtelfinale erreichen (Argentinien muss gewinnen und darauf hoffen, dass Island nicht gegen Kroatien gewinnt), wäre das ähnlich überraschend wie das plötzliche Ende von Korruption und Misswirtschaft im Staatswesen des Landes.

Bisher ist Maradonas Besuchswunsch nicht erhört worden, was allein deshalb erwähnt werden muss, weil seine Wünsche in der Regel immer erhört werden. Gerade in Argentinien, wo Gott in der Rangliste der wichtigsten Persönlichkeiten gleich nach Maradona kommt. Womöglich würde aber nicht mal der vereinte Aufmarsch aller irdischen und himmlischen Granden diese Mannschaft vor dem Verderben retten. Und auch keine Rede Maradonas.

Würde Messi zur Gegenrede ansetzen, hätte sie einen ganz anderen Sound als die von Maradona. Seine Erfahrungen, was es bedeutet, das hellblau-weiß gestreifte Trikot Argentiniens zu tragen, decken sich nicht mit denen Maradonas. Die Geschichte von Messi und der Nationalmannschaft ist eine tragische. Sie erzählt nicht von Ruhm und Glück, sie klagt vom Scheitern und der Last, die Erwartungen einer nach Erfolg und Anerkennung lechzenden Nation allein schultern zu müssen.



Der Fußball hält Argentinien zusammen

Die Bedeutung des Fußballs in Argentinien muss man sich in etwa so vorstellen, wie es der WM-Finaltorschütze von 1986, Jorge Valdano, beschreibt: "Durch den Sieg bei der WM dank Diego dachten wir, wir hätten die Falklandinseln zurückerobert." Der Sport soll Ängste und Sorgen vertreiben, die so existentiell, so real und immer da sind, wie die Finsternis in der Nacht. Wirtschaftskrisen, Inflation, Korruption, Verbrechen und Gewalt haben sich in den Alltag der Bevölkerung gefressen. Linderung verschafft lediglich der Fußball.

Argentinier denken, nur wenn es um die eigenen Fußballspieler geht, würde das Land vom Rest der Welt noch bewundert. Und der beste Fußballspieler, den die Nation seit Diego Maradona hervorgebracht hat, ist eben Lionel Messi. Geboren in Rosario, vor 31 Jahren.



Was erwarten sie von ihm?

Die unglückliche Geschichte des Lionel Messi in der Nationalmannschaft beginnt ziemlich genau ein Jahr vor seiner Geburt. Am 29. Juni 1986 siegt Argentinien in Mexiko-City im WM-Finale gegen Deutschland, aber von diesem Turnier wird der Welt in Erinnerung bleiben, dass es als einziges bis heute von einem Einzelnen gewonnen wird. Diego Maradona. Der Sololauf, das Tor mit der Hand, beide im Spiel gegen England und die überragenden Leistungen führen dazu, dass dieses Turnier in Argentinien bis heute verklärt wird.

Maradona ist mehr Mythos als Mensch, er ist noch immer der Gottvater, Messi höchstens sein Sohn, der zu seiner Rechten sitzen darf. Daran wird sich nichts ändern, solange er nicht auch eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Am besten allein. All die Auszeichnungen und Pokale, fünf Mal Weltfußballer, vier Mal die Champions League gewonnen, all das ist wertlos. Was zählt in Argentinien ist der WM-Pokal. Nur der. Maradona hat ihn gebracht. Messi nicht.