32 Mannschaften treten bei der Fußball-Weltmeisterschaft an. Für jede hat ein Redakteur oder Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte. Vor dem Anpfiff haben sie ihre Jungs porträtiert. Hier: Belgien.

Als ich vergangene Woche in einer Lütticher Kneipe erstaunlich große, reichlich süßliche Fleischbällchen aß, verriet mir der Wirt, der wegen des Lärms oder meiner Kompetenzen im belgischen Französisch meine Moules-frites-Bestellung offenbar missverstanden oder aus mangelnder Alternative im Kühlraum kurzerhand in Boules frites umgebucht hatte, folgende, angeblich langhin tradierte Fußballweisheit, von der er mir zudem versicherte, dass sie absolut wasserdicht sei: "Wenn es hinten wehtut, musst du vorne aufhören."

Wiebke Porombka Zu den schönsten Momenten in ihrer Fußballfan-Karriere gehörte, als Uwe Reinders einen Einwurf gegen die Bayern in ein Tor verwandelte. In eben jenem Tor stand, zum ersten Mal, der belgische Nationaltorhüter Jean-Marie Pfaff. Was das mit ihrer Patenschaft für die Roten Teufel zu tun hat, muss im Dunkeln bleiben.

Ein Stück Boule von einer Backe in die andere schiebend blickte ich den Wirt an und wartete auf eine nähere Erläuterung dieser Weisheit, die mir einigermaßen nebulös erschien. Der Wirt hob eine seiner buschigen Augenbrauen, was seinem zerfurchten Gesicht einen leicht spöttischen Ausdruck verlieh, ruckelte die Lesebrille, die er sich ins graue Haar geschoben hatte, zurecht und verschwand ohne ein weiteres Wort hinter dem Tresen. Ich knabberte während der nächsten anderthalb Stunden an der Lösung des ungebeten servierten Rätsels ähnlich wie an der fulminanten Portion auf meinem Teller.

Und plötzlich wurde mir klar: Was der Wirt erzählt hatte, war Unsinn, kompletter Unsinn. "Es ist genau das Gegenteil, oder?", euphorisch winkte ich zu ihm hinüber. "Das Gegenteil ist der Fall, habe ich recht?" Unbeeindruckt von meinem Rufen polierte der Wirt seine Gläser. Aber ich wusste nun ganz sicher, er hatte mich nur auf die Probe stellen wollen. Vorne aufhören, wenn es hinten wehtut? Das wäre doch gelacht! Doch nicht mit uns! Also mit den Roten Teufeln und mir. Dann hätten meine Belgier doch längst kapitulieren müssen. Dann hätten sie nach all der Schmach und den Niederlagen, von denen die Geschichte ihrer Teilnahme beziehungsweise vor allem ihrer Nichtteilnahme an internationalen Turnieren nur so wimmelt, doch längst und unwiderruflich aufhören müssen.

Aber auch Ihnen, liebe aufmerksame Beobachter und Beobachterinnen der beiden zurückliegenden Turniere, wird nicht entgangen sein, dass es dem belgischen Team zwar hinten wehtat (nicht qualifiziert: 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 2006, 2010, Vorrunden-Aus: 1930, 1954, 1970, 1998 – und wir sprechen hier nur von den Weltmeisterschaften), dass es aber vorne alles andere als aufhörte: Bei der WM 2014 ging es bis ins Viertelfinale. Bei der EM 2016: dito. Und 2018: Als erstes Team hat sich Belgien für die WM qualifiziert. So kann es weitergehen.

Und insofern blicken wir – das Trainerteam Roberto Martínez, Thierry Henry und ich – den kommenden Wochen gelassen, ja geradezu euphorisch entgegen. Ich sage nur: Courtois, Fellaini, Hazard eins, Hazard zwei, Witsel, De Bruyne. Natürlich darf Vertonghen nicht wieder straucheln. Aber wenn das nicht unsere WM wird, welche bitte soll es dann werden? Und Marc Wilmots werde ich beinahe nur ein wenig vermissen.



Warum wird dieses Team Weltmeister?

Damit es hinten nicht mehr so wehtut.



Warum vielleicht doch nicht?

Marc Wilmots könnte vielleicht doch ein bisschen fehlen.

Wer kommt ganz groß raus?

Niemand. "Raus" ist bei dieser WM eine Vokabel, mit der die Roten Teufel nichts zu tun haben.