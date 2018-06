32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Brasilien – Costa Rica 2:0

Der Plan stand fest: Passend zum Berliner Sommeranfang bei 14 Grad unter die Decke vor dem Fernseher kriechen, Tasse Kaffee dazu und den Rest meinen Costa Ricanern auf dem Platz in Sankt Petersburg überlassen. Sie würden mich mit einem Sieg gegen Brasilien schon wärmen. Doch noch bevor die Kaffeemaschine aus der Küche röchelte, gab es beunruhigende Nachrichten aus dem Lager der Ticos: Das Team sei gespalten, hieß es. Es tauchten Aufnahmen von verbalen Auseinandersetzungen im Training auf und im Internet kursierte ein Schreiben, das die Uneinigkeit unter Spielern verdeutlichten sollte. Ob es echt war, wer es verfasst hatte und wer damit einen Keil zwischen die Mannschaft seehoferte, blieb bis zum Anpfiff unklar.



Klar war dagegen: Nach der Auftaktniederlage gegen Serbien musste Costa Rica gewinnen. Um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Brasilien musste nach dem 1:1 gegen die Schweiz ebenfalls einen Sieg liefern; für sie war es turnierübergreifend das dritte sieglose WM-Spiel in Folge – das gab es zuletzt 1978. Es gab also Erfolgsdruck auf beiden Seiten, was ein Fußballspiel retten oder ruinieren kann.



Nach meinen Erfahrungen als Pate Costa Ricas in den vergangenen Jahren wusste ich natürlich, was mich erwarten würde. Die Ticos, inoffizieller Weltmeister im Betonmischen, würden sich zurückziehen, defensiv eng stehen und es dann mit vereinzelten Angriffen über den einzigen Stürmer Marcos Urena probieren. So kam es dann auch, und die Brasilianer mussten sich in den ersten zwanzig Minuten auch fühlen, als wären sich nicht im Stadion, sondern auf dem Berliner Wohnungsmarkt tätig: Es gab kaum freie Räume und wenn, dann wurden sie teuer verkauft. Casemiro musste schon nach zehn Minuten aufgrund eines Nasenblutens behandelt werden. Im Gegensatz zu Berliner Wohnungsbesichtigungen war aber nicht der Ellenbogen der Konkurrenten, sondern der Ball dran schuld.



Die erste Halbzeit bestand vor allem aus Halbchancen. Costa Rica selbst kombinierte sich ein, zwei Mal sehenswert durchs Mittelfeld und kam sogar zu einem guten Abschluss durch Celso Borges. Die Ü-30-Truppe, die mehr WM-Erfahrung hatte als die Spieler Brasiliens, ließen aber vor allem den Gegner das Spiel machen. Brasiliens Stürmer Gabriel Jesus, der während der ZDF-Übertragung abwechselnd als Jesus, Chhhesus oder Dschesus vom Rasen auferstand, erzielte dabei ein Abseitstor, sein Kollege Marcelo schoss zweimal vorbei und einmal klärte Costa Ricas Torwart Keylor Navas noch rechtzeitig, bevor Neymar einschießen konnte.



Die Laster des jungen Neymar

Überhaupt, Neymar! Der Superstar mit der Spaghettifrisur, der Pastafari, die teuerste Nudel der Welt, stand natürlich im Mittelpunkt. Im ersten Spiel gegen die Schweiz warf man ihm noch Ballsucht vor, weil er in vielen Situationen seine Mitspieler übersah oder nicht sehen wollte. Gegen Costa Rica schien er mehr abspielen zu wollen, stattdessen traten zwei seiner weiteren Laster zutage: die Schwallsucht und die Fallsucht.



Noch vor der Halbzeit hatte Neymar seinen eigentlichen Gegner an diesem Nachmittag ausgemacht: Es war der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers, der, das muss man betonen, ein exzellentes Spiel machte. Weil die Ticos Neymar aber zu oft auf den Socken standen und seine Stutzen schon bald aussahen wie die Strumpfhosen 16-jähriger Mädchen, ließ dieser das den Schiedsrichter immer wieder wissen: Er gestikulierte, als hätte er sich beim Abtropfen des Nudelwassers verbrannt und schwallte Kuipers dann noch auf dem Weg in die Kabine ein Rezept ins Ohr, das dieser aber schon kannte und wortlos ignorierte.