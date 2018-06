32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Brasilien – Schweiz 1:1 (Spielbericht, ZDF-Highlights)



Ganz ehrlich? Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, als WM-Pate gegen die eigene Mannschaft tippen. Aber, hey, es war Brasilien, das am Sonntagabend auf die Schweiz wartete! Und irgendwie erinnerte mich die Affiche, die Spielansetzung, an das letzte Spiel der WM-Qualifikation. An diesem Abend im vergangenen Oktober in Lissabon, als den Schweizern ein Unentschieden gegen Portugal genügt hätte, um die Gruppe zu gewinnen. Sie verloren mit 0:2.

War es die Sprache der beiden Länder, die mich zu diesem Vergleich verführte? Oder dass beide Mannschaften nicht mehr allein von ihren Superstars abhängig sind, von Cristiano Ronaldo und Neymar Jr.? Oder bin ich einfach ein vaterlandsloser Defätist?

Sei's drum: Ich habe mich bös vertippt.

Eine eindeutige Statistik

Dabei hätte ich es besser wissen müssen. Die Statistik ist zu eindeutig: Ihr WM-Auftaktspiel verloren die Schweizer seit 1994 nicht mehr; wenn sie denn am Turnier teilnehmen durften. Das 1:1 gegen Brasilien war ihr fünfter Streich.

Als Coutinho in der 20. Minuten seinen zünftigen Schuss ins Netz von Nati-Goalie Yann Sommer schlenzte, da stand es noch gut um meinen Tipp. Jetzt, so dachte ich, tanzen die Gelb-Blau-Weißen die rot gekleidete Multikultitruppe schwindlig. Aber nein, so richtig gefallen hätte mir das nicht. WM-Paten-Ehre verpflichtet dann eben doch! Und richtig warm wurde ich mit den Brasilianern auch noch nie.

Aber was ich sah, das verhieß nun mal nichts Gutes für die Schweizer. Nach ein paar leidenschaftlichen Anfangsminuten spielten sie zu bieder, zu brav, zu mutlos. Nach vorne ging kaum etwas, und wenn doch, standen die Brasilianer so gut, wie man das von einer der besten Verteidigungen der Welt erwartet. Kein Durchkommen.

Er grätscht, er tackelt, er kassiert

Das Spiel war ein "Chrampf". In der ersten Halbzeit für die Schweizer – doch in der zweiten Halbzeit für die Brasilianer. Nun mussten sie leiden. Die Schweizer kämpften, allen voran Valon Behrami. Sein Übername: "der Krieger". An diesem Abend in Rostow am Don ist er der Beste seines Teams. Er lässt Neymar Jr. ein ums andere Mal auflaufen. Er tackelt, er grätscht und kassiert dafür auch eine gelbe Karte. Egal.

In der 50. Minute hat der helvetische Kraftwürfel seinen Auftritt. Xherdan Shaqiri schlägt einen Corner, Steven Zuber stößt sich im Strafraum frei, Kopfball, der Ball ist drin, niemand ruft nach den Videoschiedsrichtern. Also: Tor!

Was folgt? Nicht die vermutete Abwehrschlacht, wie noch 2010 in Südafrika, als die Schweizer gegen Spanien unter Ottmar "safety first" Hitzfeld ein 1:0 über die Zeit brachten. Vladimir Petković, der auf den Welttrainer als Nati-Coach folgte, er will mehr. "Mit dem Achtelfinale sind wir nicht zufrieden", sagte er am Samstag an der Medienkonferenz. Und er lässt seinen forschen Worten selbstbewusste Taten folgen. Er bringt einen Stürmer für einen Stürmer, Breel Embolo für Haris Seferović. Und seine Mannschaft folgt ihm, sie stellt sich nicht hinten rein. Auf geht's!

Klar, wer gegen Brasilien unentschieden spielt, der braucht auch Glück. Da war der verzogene Schuss von Coutinho, da war der Fuß von Verteidiger Fabian Schär, der knapp vor der Torlinie das Resultat rettete. Das war in der 96. Minute.

Getippt hatte ich übrigens ein 5:1. Für Brasilien. Schließlich hatten sie seit 1982 keinen einzigen Punkt bei einem WM-Auftaktspiel abgegeben. Aber was sind Statistiken heute noch wert!