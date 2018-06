32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Dänemark – Australien 1:1



Natürlich ist es ein Känguru. Das Profilbild des Twitter-Accounts der australischen Tourismusbehörde zeigt das Nationaltier, wie es putzig in die Kamera guckt. Generell werden dort viele schöne Fotos gepostet. Die meisten zeigen Australien, wie man es sich hier, auf der anderen Seite der Welt, so zusammenreimt. Auf einem Foto leistet ein Seelöwe einer Gruppe von Surfern Gesellschaft, auf anderen faulenzen Koalabären in Baumgabeln. Wer Australien von seiner schönsten Seite sehen will, dem sei dieser Twitter-Account wärmstens empfohlen.

Lukas Brems Hospitant bei ZEIT ONLINE

Wem das alles zu kitschig ist, dem bleiben noch die Spiele der australischen Nationalmannschaft. Dort laufen zwar keine Wombats eng nebeneinander, als seien sie ein Paar, dafür rennen elf Männer so unermüdlich über den Platz, als würde sie ein wütender Vogelstrauß verfolgen. Der Fußball offenbart Australiens hässlichere Seite. "Wir müssen genau das Gleiche machen wie gegen Frankreich, mit all der Disziplin", sagte Trainer Bert van Marwijk vor dem Spiel, was für Fußballfans fast schon wie eine Drohung klang.

Doch der Plan der Australier, aus einer nervtötenden Defensive heraus Dänemark zu überraschen, war schon nach sieben Minuten hinfällig. Die Socceroos verloren den Ball tief in der eigenen Hälfte, Nicolai Jørgensen legte auf Christian Eriksen ab, der die schönste Kombination des gesamten Spiels erfolgreich abschloss. Torhüter Mathew Ryan sprang vergebens.

Der Angriff drohte im Konjunktiv zu versumpfen

Die australische Mannschaft verdiente sich zwar das im Fußball undankbarste Prädikat "bemüht", so richtig klappen wollte nach dem Gegentreffer wenig. Die Angriffsversuche scheiterten an zu langen Steilpässen, versprungenen Annahmen und geblockten Schüssen. Ein bisschen mehr Glück hier, ein bisschen mehr Talent da und es hätte für Australien gut ausgesehen. Das Angriffsspiel drohte im Konjunktiv zu versumpfen.