Dänemark - Frankreich: 0:0

Frankreich war bereits fürs Achtelfinale qualifiziert und Dänemark reichte in diesem letzten Gruppenspiel ein Punkt, um weiterzukommen. Keine guten Voraussetzungen für ein WM-Vorrundenspiel. Fußballfans und die Australier, die Gruppenrivalen, erinnern sich da schon mal an die Schmach von Gijón. Die Franzosen ließen gegen die Dänen dann auch direkt mal einige ihrer Stammspieler auf der Bank. Aber man hofft ja immer. Auf die großen Szenen, die überraschenden Momente. Tja.



Rieke Havertz Rieke Havertz hat nie in irgendeiner F-Jugend Fußball gespielt, dafür aber in den Achtzigerjahren ein paar Jahre Handball in ähnlich unteren Jugendligen in miefigen norddeutschen Turnhallen. Kennt daher mehr dänische Handballnationalspieler als Fußballer.

Die Dänen begannen in Moskau zwar stürmisch, als wollten sie zeigen, dass sie taktisch nicht auf ein Unentschieden spekulierten. Gefährliche Torszenen brachte das in der Anfangsphase zwar nicht, weil die Dänen natürlich auch nicht alles und jeden Spieler nach vorn warfen. Aber man döste wenigstens nicht direkt ein. Doch der dänische Sturm und Drang dauerte keine Viertelstunde, dann ließ sich das Team weit in die eigene Hälfte zurückfallen.



Erste Ekstase gab es nicht wegen eines großartigen Spielzugs auf dem Platz, sondern der Nachricht, dass Peru gegen Australien zum 1:0 getroffen hatte. Die dänischen Fans freute es, doch dem Spiel tat es nicht gut. Die peruanische Führung machte die Ausgangslage für die Dänen nur noch komfortabler.



Die stellten ihr Spiel zwar nicht komplett ein, aber es begann eine Phase, in der sich die WM-Patin wie schon während des ersten Gruppenspiels mit dem dänischen Wetter und möglichen Sommerurlaubsoptionen beschäftigen konnte – Dänemark? Schweden? Oder einfach über Dänemark nach Schweden? – bis Christian Eriksen frei vor dem dänischen Tor auftauchte und für die erste richtige Torchance in diesem Spiel sorgte. Doch der französische Torhüter Steve Mandanda warf sich im letzten Moment dazwischen.



Endlich Halbzeit

Danach wurde es kurz wieder ein bisschen munterer, auch Antoine Griezmann traute sich endlich mal, halbherzig auf das dänische Tor zu schießen, aber die große Leidenschaft war nicht dabei. Zum Leidwesen der Patin zeigte aber auch Dänemark nichts von Danish Dynamite. Die dänischen Fans waren dabei sehr viel langmütiger als die französischen, die mit Pfiffen zum Ausdruck brachten, dass sie die Leistung ihres Teams nicht goutierten. Zu Recht.



Endlich Halbzeit. Ein wiederkehrendes Gefühl bei den WM-Spielen der Dänen. Wer will denn so ins Achtelfinale einziehen? Dänische Effizienz möchte die Patin nicht sehen. Und dann, kurz nach Wiederanpfiff: ein Tor! Leider für Peru, das 2:0. Wer wollte sich da noch aufraffen? Nicht mal der französische Torhüter, der doch glatt einen Freistoß von Eriksen nicht richtig fing. Aber auch das war nur ein kurzer Aufreger, im Nachfassen hatte er den Ball, man konnte sich wieder gefällig einlullen lassen. Aber wer immer glauben mag, das Spiel habe etwas mit Hygge zu tun gehabt, dem sei widersprochen. Mit dänischer Gemütlichkeit hatte das alles nichts zu tun. Hygge beschreibt Wohfühlmomente, keine Einschlafmomente.



In der 59. Minute schreckte Eriksen die Patin mit einem Schussversuch doch glatt noch einmal hoch, ansonsten konnte man sich leicht der Sommerhäuschen-Recherche widmen, ohne auf dem Platz etwas zu verpassen. Ohne dem Frankreich-Paten vorgreifen zu wollen, aber dieses Spiel machte weder Lust auf das Achtelfinale der Dänen noch des ewigen Titelfavoriten Frankreich.



Bei den Franzosen kam der Unmut der Zuschauer wenigstens ein bisschen an, sie bemühten sich um die ein oder andere Offensivaktion, ab der 70. Minute tauchten sie häufiger mal in der Nähe des dänischen Strafraums auf. Manchmal sogar so, dass man es fast schon gefährlich nennen konnte und von der Theorie ein bisschen Abstand nahm, dass sich die Teams eventuell im Vorfeld abgesprochen und einen Nichtangriffspakt geschlossen hatten.



Aber verteidigen, das können die Dänen und wurden dabei letztlich nicht übermäßig gefordert. Und wenn das Team in Ballbesitz war, schoben sich die Spieler stumpf weiter die Bälle hin und her, Entertainment war hier nicht eingeplant. Wirklich frech, dieser unmotivierte Auftritt, da kann auch Paten-Leidenschaft nicht drüber hinweghelfen. Aber die dänischen Fans feierten einfach jeden Querpass, so kann man es auch machen.



Am Ende gähnten sich beide Teams in die Endrunde. Nach drei Minuten Nachspielzeit war sie endlich vorbei, die Schmach von Moskau. Zum Glück ohne Folgen für die Australier. Die verloren mit 0:2 gegen Peru.