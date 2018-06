Das deutsche Vorrundenaus in Kasan wird, ähnlich wie Gijon, noch lange als Chiffre stehen für eine (sportliche) Blamage und womöglich auch für das Ende einer erfolgreichen Generation, deren Höhepunkt fast vier Jahre zurückliegt. Es ist Joachim Löw anzulasten, nach dem Titelgewinn von Rio nie zu einer einheitlichen Spielidee gefunden und die Aufgabe womöglich unterschätzt zu haben. Nur so lässt sich sein Auftreten nach all den mäßigen Test – und Gruppenspielen deuten. Erst nach dem Aus gegen Südkorea sprach er selbst von "Selbstherrlichkeit." Es sieht so aus, als wäre das Finale 2014 der Höhe – und Schlusspunkt einer ganzen Generation an begabten deutschen Fußballern gewesen.

Über Boxer heißt es, sie altern über Nacht. Unbemerkt. Still und heimlich. Erst im Ring kommt das böse Erwachen. Wenn der Gegner den Dampfhammer rausholt und einen unsanft auf die Bretter schickt. Im besten Fall folgt dann die Einsicht, dass es vorbei ist. Der deutschen Mannschaft ist es ähnlich ergangen.



Jetzt kann er reagieren

Im vergangenen Herbst tänzelte sie noch durch die Qualifikation, wenige Monate später war aus Leichtigkeit Behäbigkeit geworden. Der Ring erschien plötzlich riesengroß und nun schlugen Mexiko und Südkorea zu, Schweden landete ein paar Wirkungstreffer. Löws Team war aber nur auf Sparring eingestellt. Wehtun wollte sich niemand. Viele Spieler, die im entscheidenden Match gegen Südkorea auf dem Platz standen, hatten sich bereits wehgetan. In vielen Schlachten, bei vielen Turnieren, manche bei ihrem sechsten in neun Jahren.

Müller, Khedira, Neuer, Kroos, Hummels: Sie haben das Lebensziel eines Fußballers schon im Sommer 2014 erreicht. Dass sie satt seien, schrieben auch wir. Doch wer will es Löw verdenken, an ihnen festgehalten zu haben? Hätte er auf sie verzichtet und es wäre schief gegangen, wäre der Aufschrei größer gewesen. Er entschied sich für die Mischvariante aus Weltmeistern und Talenten, der Altersdurchschnitt lag bei 27,1 Jahren. Nur fünf Mannschaften bei dieser WM waren jünger. Doch die Konsistenz wollte nicht stimmen. Die Altmeister waren immer noch die Säulen, ohne aber zu überzeugen. Sie machten Fehler, Löw reagierte und setzte in drei Spielen 20 verschiedene Spieler ein. Löw war, wie seine Spieler auch, verunsichert.

Was viele übersehen

Das historische, weil erste Vorrundenaus in der deutschen WM-Geschichte mag deshalb wie eine Zäsur daherkommen. Nicht wenige fordern deshalb einen drastischen Umbruch, ohne konkret zu sagen, was sie meinen.

Sie übersehen: Was der Nationalmannschaft gerade widerfährt, ist normal. In Kasan ist ein Zyklus so zu Ende gegangen, wie es manche Zyklen eben machen: Unsanft, mit einem Knall. In diesem Fall war es ein 0:2 gegen Südkorea nach einer höchstens mittelmäßigen WM-Vorrunde. Abrupter hätte das Ende nicht sein können.



Und trotzdem kann man gerade jetzt noch immer auf die derzeit meistgestellte Frage des deutschen Fußballs selbstbewusst antworten: Ja, Joachim Löw ist auch weiterhin der richtige Trainer für die deutsche Nationalmannschaft. Das heißt: Er könnte es sein. Er muss sich nur umsehen und von anderen Lebensläufen lernen.



Wie erging es Spanien? Italien? Frankreich?

Deutschland ist nicht die erste große Fußballnation, die das Ende einer prägenden Generation mit einem K.o.-Schlag hinnehmen muss. Frankreich hat es 2002 erlebt, Italien 2010 und Spanien vor vier Jahren auch. Alle waren Weltmeister, alle schieden in der Vorrunde aus.

Es lohnt sich, Spanien näher anzuschauen: Früh war in Brasilien klar, dass die weltweit dominierende Mannschaft nach 2008, 2010 und 2012 keinen weiteren Titel mehr würde gewinnen können. Aber der Trainer Vicente del Bosque brachte es nicht fertig, die erfolgreichsten Fußballer in der Geschichte des Landes einer Vermutung zu opfern. Spanien schied aus. Doch del Bosque blieb und er wagte es auch danach nicht, die goldene Garde anzutasten. Dass er bis zur Europameisterschaft weitermachen durfte, bei der Spanien im Achtelfinale an Italien scheiterte, gilt nun als Phase der Agonie.