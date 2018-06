Deutschland verteidigt den Titel. So hieß es bis vor Kurzem selbstgewiss. Der Weltmeister ist Erster der Weltrangliste, gewann im Vorjahr den Confed Cup und die U21-Europameisterschaft, ein Jahr zuvor Olympia-Silber, und die Bilanz in der WM-Qualifikation: zehn Siege in zehn Spielen.

Dann das Stimmungstief: drei schwache Testspiele gegen Brasilien, Österreich und Saudi-Arabien, die lange nicht enden wollende Verletzung Manuel Neuers, und Joachim Löw lässt Leroy Sané zu Hause. Nicht zuletzt hat der Fall Özil/Gündoğan viel Konzentration gekostet.

Von grenzenloser Zuversicht bis zur Schwarzmalerei – das ist im Fußball typisch, im deutschen vielleicht insbesondere. Doch am Tag des ersten Gruppenspiels gegen Mexiko (17 Uhr im ZDF und im Live-Blog von ZEIT ONLINE) stellt sich die Frage: Wie groß ist die Chance auf eine Titelverteidigung wirklich?

Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Die deutsche Mannschaft ist wie immer ein Halbfinalkandidat. Doch der große Favorit auf den Titel ist sie nicht mehr oder war es nie. Und das liegt in erster Linie nicht an den Erdoğan-Fotos, sondern hat sportliche Gründe.

Die Gegner der Vorrunde können nicht mithalten

Deutschland trifft in der Vorrunde auf Schweden, Südkorea und an diesem Sonntag auf den wahrscheinlich stärksten Gegner Mexiko. Diese Gruppe wird Deutschland wohl gewinnen, es spielt in einer höheren Gewichtsklasse. Seit die besten Nationen ihre Nachwuchsarbeit modernisiert haben, gibt es wieder Große und Kleine im Fußball.

Wozu Deutschland zählt? Das kann man zum Beispiel am Marktwert der Kader ablesen. Oder etwa daran, dass die Hälfte der Spieler im deutschen Kader in dieser Saison in der Champions League zum Einsatz kam, dem stärksten Wettbewerb der Welt. Sechs erreichten mit Bayern das Halbfinale, einer, Toni Kroos, hat sie gewonnen. Sie kamen wettkampferprobt nach Russland. Da können die Gegner der Vorrunde nicht mithalten, vermutlich auch nicht die im Achtelfinale.

Das erreichte Deutschland immer. Es ist auch lange her, dass es bei einer WM nicht unter den letzten Acht war. Das war vor dem Krieg, 1938 (ausgenommen 1950, da war der DFB wegen des Zweiten Weltkriegs nicht zugelassen). Es soll nicht überheblich klingen und natürlich kann im Fußball viel passieren. Doch das Turnier geht für Deutschland erst so richtig ab der K.-o.-Runde los. Und ab dann ist es vorbei mit der Favoritenrolle.

Das liegt daran, dass die Kategorie Weltklasse im DFB-Kader dünn besetzt ist. In Löws Mannschaft findet man drei solcher Spieler. Toni Kroos ist Deutschlands bester Fußballer und seit vier Jahren Teil der Stammelf Real Madrids, der gegenwärtig besten Mannschaft der Welt. Sein Passspiel ist erhaben, er ist die Relaisstation, auch wenn man sich wünscht, er würde in kritischen Lagen mehr Verantwortung übernehmen. Dann gibt es keinen besseren Tormann als Manuel Neuer. Und Jérôme Boateng führt die glorreiche Tradition deutscher Abwehrschule fort.

Wie gesund sind Neuer und Boateng?

Bloß waren zwei dieser drei mehr oder weniger lange verletzt. Neuer laborierte acht Monate an einem Mittelfußbruch, fraglich, ob er in Topform ist. Vermutlich ist das Problem bei Boateng noch größer, er machte nur etwa jedes zweite Bundesliga-Spiel. Es ist auch nicht das erste Jahr, in dem seine Muskeln nicht mitmachen. Welche Schwächen er zurzeit hat, offenbarten einige verlorene Zweikämpfe gegen Saudi-Arabien.

Auch beim Rest des Kaders muss man Abstriche machen, auch weil die Bundesliga, in der zwei von drei Spielern beschäftigt sind, im Vergleich zu vor vier Jahren schlechter geworden ist. 2013 erlebte man ein deutsches Finale der Champions League. 2014 trainierte noch Pep Guardiola in München. Und noch etwas ist anders: Philipp Lahm, Deutschlands bester Fußballer der vergangenen Jahrzehnte, kickt nicht mehr.

Und so dürfte die Abwehr bei schnelleren Gegnern ins Wackeln geraten. Mats Hummels kann nicht alle Tempodefizite mit Erfahrung und Selbstbewusstsein wettmachen. Jonas Hector und Joshua Kimmich nehmen den trickreichsten Stürmern nur selten den Ball ab. Antonio Rüdiger und Niklas Süle fehlt es nicht an Speed und Physis, aber an Übersicht.

Das Mittelfeld ist wohl der stärkste Mannschaftsteil. Neben Kroos kommt wohl Sami Khedira zum Zug, Aufräumer und Stratege zugleich. Er hat viele Befürworter, doch manche vergessen, dass er vor drei Jahren nicht mehr gut genug für Real Madrid war. Und dass Juventus Turin zwar ein großer Name ist, die italienische Liga aber nicht mehr das Niveau von früher hat. Khedira kann zudem seinen Führungsanspruch nicht immer mit Leistungen untermauern, seine Pässe sind oft kaum besser als Mittelmaß.

Özil neigt zu Nachlässigkeiten

Mesut Özil sollte von seinen Anlagen, etwa seiner Gabe, das Spiel mit einer Ballberührung zu beschleunigen, einer der Allerbesten der Welt sein, jedoch neigt er zu Nachlässigkeiten. İlkay Gündoğan konnte in der Nationalelf bislang selten glänzen, ihn treffen zudem die Pfiffe mehr als Özil. Daher wäre es eine Überraschung, sollte er diese WM prägen.