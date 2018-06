Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Gruppenspiel gegen Schweden wohl auf Innenverteidiger Mats Hummels verzichten. "Er wird sehr wahrscheinlich nicht spielen können", sagte Bundestrainer Joachim Löw in Sotschi. Hummels habe sich beim Training den Halswirbel verrenkt. Ein Einsatz in der Partie am Samstagabend mache "keinen Sinn bei ihm", sagte Löw.

Nach dem verpatzten Turnierauftakt – das Spiel gegen Mexiko hatte die DFB-Elf 0:1 verloren – will Löw an seiner Spielidee und auch weitgehend an seinem Stammpersonal festhalten, trotz der teils starken Kritik vor allem an den Weltmeistern Toni Kroos, Sami Khedira, Thomas Müller und Mesut Özil. "Natürlich ist jeder dem Leistungsgedanken ausgeliefert", sagte der Bundestrainer. "Aber sie sind in der Weltklasse noch immer ganz oben. Wozu diese Spieler infrage stellen? Das wäre ja fatal."



Löw wollte zwar nicht ausschließen, dass einer von seinen Stammkräften auch mal auf der Bank sitzen und dann wieder in die Startelf zurückkehren wird. "Aber zu fundamentalen Umstellungen sehe ich keinen Anlass", sagte Löw. "Das grundsätzliche Vertrauen in die Spieler, die schon länger bei uns sind, wird nicht durch ein Spiel in die Brüche gehen."

Körperlich in gutem Zustand?

Löw betonte, dass die Mannschaft "körperlich in einem guten Zustand" ist. Für den verletzten Hummels könnte Niklas Süle in die Startelf rücken, der auch beim FC Bayern mit dem zweiten DFB-Innenverteidiger Jérôme Boateng zusammenspielt.



Von ihm wie auch von den anderen Nationalspielern erwartet ihr Trainer nun "Energie und eine andere Körpersprache". Dies seien "die zwei wichtigsten Waffen". Diese WM sei keine auf absolutem Top-Niveau. "Es ist eine WM der absoluten Hingabe und Leidenschaft. Die Mannschaften verteidigen mit allem, was sie haben." Das werde auch gegen die Schweden so sein.

Die Nationalmannschaft bestreitet ihre Partie im Fischt-Stadion in Sotschi. Sie muss gegen die Schweden gewinnen. Nur dann wahrt sie ihre Chance auf das Achtelfinale und die Finalrunde des Turniers.