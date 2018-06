Wenig kann unsere Leserinnen und Leser aus der Ruhe bringen. Auf die Frage "Wie geht es ihnen?", die wir auf der Startseite von ZEIT ONLINE seit mehr als einem Jahr stellen, antworten seit dem Start verlässlich rund 70 Prozent "gut" und 30 Prozent "schlecht", egal was in der Welt geschieht. Nur nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr schlug das Barometer einmal aus: Da ging es plötzlich fast allen schlecht. Es war der einzige Stimmungsausschlag, bis jetzt.

Seit gestern ahnen wir: Auch der Fußball kann unsere Leser aus dem Gleichgewicht bringen, oder, genauer: die DFB-Elf. Etwa ab 18 Uhr, also Minuten nach der Niederlage gegen Südkorea bei der WM, sank die Stimmung unserer Leserinnen und Leser ungewöhnlich stark ab. Plötzlich, für etwa drei Stunden, ging es erstaunlich vielen Lesern schlecht. So schlecht, wie es eigentlich nur in der Nacht geschieht, wenn vor allem die Schlaflosen und Unglücklicheren unter uns abstimmen (siehe Grafik).

Auch die Wörter, die unsere Leser in dieser dunklen Stunde eintippten, lassen die ganze Tristesse erahnen: fußballgenervt, WM-enttäuscht, fußballtraurig oder schlicht: k.o. Nur neun Leserinnen und Lesern schien das Ergebnis von Kasan klammheimliche Freude zu bereiten: Sie fühlten sich fußballbefreit.